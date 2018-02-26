Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi

Elazığ ve Erzurum. Dadaşlar ve Gakkoşlar, ebedi kardeş..Dadaşlar ve Gakkoşlar Rabiamızda sadakatte karar kılan iki gönül adresi.’ dedi.

RABİADA GÖNÜL BULUŞTURANLARA SELAM

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da yüksek öğrenim gören Elazığlı öğrencilerle buluştu. Erzurum’un kanaat önderlerinden ‘Efsane Dadaş’ Mütefekkir Muammer Cindilli’nin de katıldığı sohbet ve etkinlikte gençlere seslenen Milletvekili Aydemir, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’yı da saygıyla yad ederek, ‘Palandöken’den Hasan Dağına, Karasu’dan Fırat’a, Aras’tan Hazar’a, Alvarlı Efenin torunlarından mütefekkir Ahmet Kabaklı, bir dönemi beraber paylaştığımız Ahmet Tevfik Ozan ağabeyimize, Dadaşlar adına Gakkoşlara muhabbet ve saygılarımızı sunuyoruz. Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet rabiasında yüreklerini buluşturan Erzurum’dan Elazığ’a dualarımızı, gönüllerimizi gönderiyoruz.’ dedi.

NASİP KILANA BİN ŞÜKÜR

Milletvekili Aydemir, ziyareti, ‘İki kent var ki, ezelden aynı ruh hattı üzere inşaa edilmişler. Elazığ ve Erzurum! Kardeşten öte yakındır dadaşlarla gakkoşlar. Pazar kahvaltısını Elazığlı öğrenci ve çalışanlarla yapıp lezzeti doruklara taşıdık. Nasip kılana bin şükür.’ ifadeleriyle değerlendirdi.

Mütefekkir Muammer Cindilli’nin de bir sunum yaptığı etkinlikte öğrencilerle Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal ve ekonomik durumu, Türkiye’nin 2023 vizyonu üzerinde sohbet edildi.