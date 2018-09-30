Aydemir'den Dadaş imanı vurgusu

Gönlü gani, zihni ak-pâk dadaşlar gönül ehli olarak, mazlum coğrafyaların umudu Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda sabit kadem halinde.' dedi.

DADAŞLIK YÜKSEK BİR İMANIN İFADESİ

Dadaşlık kavramının bir coğrafi alanda yaşayanların tarif ve takdimi değil, insani vasıf ve tefekkürde bir yüksek dereceye işaret ettiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ülkede yaşanan son ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele sürecinde dadaşların yüksek vicdanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufuk çizgisinde, yürekli bir destekle yürüdüklerini belirtti.

DADAŞLARLA İSTİŞARE

Erzurum'daki yaz dönemi çalışmalarının son etabında dadaşlarla istişare ziyaretlerini yoğunlaştıran Milletvekili Aydemir, Mahallebaşı, Gülahmet, Tebrizkapı, Ayazpaşa ve Terminal Caddesi esnafının konuğu oldu. Aydemir Erzurum şeker fabrikasında kampanya döneminin başlaması dolayısıyla üretici köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

MAHALLEBAŞI BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir hafta sonu çalışmaları kapsamında Mahallebaşı esnafının konuğu oldu. Aydemir, esnafla ülke ve ile dair ekonomik gelişmeleri ele aldı, Erzurum ticaret sektörünün önemli bir alanı olan Mahallebaşı'nda beklentileri kaydetti. Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘‘Çocukluğumuzun, gençliğimizin renk aldığı muhitin adı Mahallebaşı ‘dır. Her fırsatta uğrayıp yenileniyoruz. Bu defa da hemşehrilerimizle dertleştik. Kentsel dönüşüme dönük talepleriyle birlikte, Ak Parti'nin dört bir yana aktardığı devasa hizmetlere de müteşekkirler. ‘ kaydını düştü.

“GÜLAHMET'TE DAR SOKAKTA EVİM VAR”

Mahallebaşı istişaresinin ardından Gülahmet esnafıyla meşveret eden Milletvekili Aydemir, “Gülahmet'te dar sokakta evim var” türküsünü mırıldanmayana Erzurumlu demezler... Bu güzel muhitte esnafla vatandaşla sohbet, türkü tadı veriyor. Ak Parti'nin eser siyasetine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran sunan mükrim kıvamlı hemşehrilerimize minnettarız. ‘ açıklamasını yaptı.

KRİZ TELLALARINA TEPKİ

Aydemir'in hafta sonu istişare ziyaret adreslerinden biri de Ayazpaşa'ydı. Erzurumspor'un efsane isimlerinden Hayırsever İşadamı Hamza Cimilli'yle görüşen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum ticaretinin odak ismi Cimilli AVM'yi ziyaret edip son iktisadi gelişmeleri istişare ettik. Kurların baş aşağı gitmesinin kriz tellallarını açığa düşürdüğünü vurgulayarak, “Başlattığımız ak zirvelere yürüyüş son hız devam edecek” kaydını düştük.' dedi.

DADAŞ GÖNÜLLÜLERİNİN DUASI

Tebrizkapı ziyareti kapsamında, semt esnafıyla meşverette bulunan Milletvekili Aydemir, 2018 yılı Erzurum yatırımlarını paylaştı, 2019 yılı beklentilerine dair görüş aldı. Tebrizkapı esnafının ortak biçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen eser siyaseti ve ekonomi politikalarına destek verdiğini belirten Aydemir, ‘Dadaş gönüllülerin duası ülke, bölge ve il ekonomisine bereket taşıyacaktır inşaallah' niyazında bulundu.

BEDAVADAN AZ PAHALI

Milletvekili Aydemir'in esnaf buluşmaları programı çerçevesinde son adresi Terminal ve Menderes caddesi esnafı oldu. Karşılıklı görüş alış verişinin gerçekleştiği ziyareti değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Terminal semtinde birlikte olduğumuz hemşehrilerimizin dünyayı takip eden halleri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran duyuşlarıyla mutlu, Menderes Caddesinde “Bedavadan az pahalı” kaydıyla satış yaparak istismarcılara bayrak açan esnafımızla müftehiriz. Rabbim bu dadaş dirayet ve rabiaya sadakati daim kılsın. ‘ dedi.

PANCAR MÜSTAHSİLLERİYLE İSTİŞARE

Milletvekili Aydemir daha sonra şeker pancarı üreticileri ve pancar ekimi yapan köylerin muhtarlarıyla Erzurum Şeker Fabrikasında bir araya geldi. Aydemir, ‘Şeker Pancarı üreten çiftçilerimizle, muhtarlarımızla Erzurum Şeker Fabrikasını ziyaret ettik. Yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında ayrıntıya girip, sıhhatli bilgilerle donanmamızı sağladılar. İlgiye, teknolojik yenilenmelere teşekkür ediyoruz.' yorumunu yaptı.