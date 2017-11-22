AYDEMİR DADAŞLARIN TALEPLERİNİ SESLENDİRDİ

AK Parti dönemi öncesinde kapatılan Doğu Linyitleri İşletmesinin tekrar açılarak bölge kömür kaynaklarının değerlendirilmesi, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarında Erzurum’a yoğunlaşılması, bu enerji kalemlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum’da üretilmesi taleplerinde bulundu. Aydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aşaması görüşmelerinde Erzurum’da doğalgaz fiyatlarının aşağıya çekilerek kullanım oranının artırılmasına yönelik düşüncelerini paylaştı.

‘AK NİYET, AK ENERJİ’

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Her işte ak olan niyetimiz şükürler olsun ki ak enerjiye dönüşmüş ve bu alanda da ak yatırımlar yükselmiştir. Sayın Bakanımızın kaydıyla bugün daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji politikasının izlendiği bir Türkiye’yi paylaşıyoruz. Enerjide kuvveden fiile geçmiş bir Türkiye, “enerji diplomasisi” denildiğinde ilk akla gelen ülke Türkiye; şükrediyoruz, şükrediyoruz. ‘ dedi.

ENERJİ YATIRIMLARI

Aydemir, ülkede izlenen Enerji politikasına değgin olarak, ‘TANAP, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatları güzergâhı üzerinde merkezî bir konumu olan Erzurum’un sesi olarak izlenen enerji politikasının özellikle istihdam alanında önemli bir kapasite sunduğu ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde iklimden kaynaklanan göç olgusunun ivme kaybetmesinde etkili olduğunu burada kayda geçiyorum. ‘değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR’DEN KAPATILAN DOĞU LİNYİTLERİ İŞLETMESİNİN YENİDEN AÇILMASI TALEBİ

Görüşmelerde Erzurum ile ilgili beklentileri aktaran Milletvekili Aydemir, kapatılan Doğu Linyitleri İşletmesi’ni gündeme taşıdı. Milletvekili Aydemir, ‘ Yerli kömür mevzusuna değinildi. Benim elimde bir belge var, 2001 yılında hazırlanmış bir rapor, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporu. 1997, 1998, 1999, 2000 yıllarını baz alarak bir sonuca varmışlar ve burada bir temenni kaydı düşmüşler. O temenniye istinaden de Erzurum’da Yerleşik Doğu Linyitleri İşletmesi uzun yıllara sari hayatiyeti varken son verdiler buna. Orada Aşkale, Oltu ve İspir Kömür Madenleri İşletmeleri vardı. Alelusul bir düşünceyle, kararla bunlar kapatıldı. Sizden özellikle, bu konuda bir istirhamda bulunuyorum ki buna bir yoğunlaşalım. Oralar hakikaten çok verimli kömür kaynaklarını ifade ediyor. Bir daha bir bakalım. Onlara yeniden bir hayatiyet kazandırırsak çok ciddi faydası olur diye düşünüyorum. ‘dedi.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ BAZINDA ERZURUM TALEBİ

Yenilenebilir enerji kaynakları bazında, Erzurum’un önemli potansiyeli bulunduğunu dikkatlere sunan Milletvekili Aydemir, ‘Geçtiğimiz yıl yine söylemiştim rüzgâr ve güneş enerjisine dönük Erzurum’a bir öncelik verilmesini çünkü hakikaten bir potansiyel ifade ettiğini söylemiştim. Bu kez diyorum ki rüzgâr ve güneş enerjilerine dönük birtakım üretilen malzemeler var. Bu malzemelerin Erzurum merkezli - makine, teçhizat bakımından söylüyorum- düşünülmesini özellikle istirham ediyorum, sadece Erzurum değil, bütün bir Doğu Anadolu Bölgesi’ni ben burada kayda geçeyim. İşte, yanımda Elâzığ Milletvekilimiz var, böyle bir potansiyel var. Özellikle nüfusun göçmemesi için, nüfuzumuzun da zirvede hep kalması için bunu da ben kayda geçiyorum.’ diye konuştu.

İKİ ÖNEMLİ MESELE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabındaki görüşmelerin son bölümünde Bakanlığa Erzurum’a yönelik sual yönelten Milletvekili Aydemir, Doğalgaz fiyatlarının düşürülmesine yönelik görüşünü paylaştı.

DOĞALGAZ FİYATLARININ DÜŞÜRÜLEREK SÜRÜMÜN ARTIRILMASI TALEBİ

Milletvekili Aydemir, ‘Ben Erzurum özeli için söyleyeceğim Şimdi, ticarette bir kavram var, “sürümden kazanma” diye bir kavram var. Bizim, doğal gazla ilgili, malumunuz eksi 55’leri gören bir şehirde yaşıyoruz biz Erzurum’da. Acaba doğal gazın fiyatını aşağıya çeksek kullanımını artıramaz mıyız? Artar diye düşünüyoruz. Çok sayıda insan ücret fazla diye çoğu defa yakmaktan imtina ediyorlar, bu konuyla ilgili de bir teklifte bulunmuş olalım. ‘ dedi.

TORBA YASA ÇERÇEVESİNDE ENERJİ DEĞERLENDİRMESİ

Aydemir, enerji konusunda Torba Yasa kapsamında ele alınan TEDAŞ konusunu değerlendirdi. Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, biz torba yasada bir mevzu görüştük özellikle TEDAŞ bağlamında. Bu aydınlatmayla ilgili yaşanan problemlerin halli için bir düzenleme yapıldı, çok yerinde bir düzenlemeydi. Ancak oradaki müeyyide rakamı biraz düşük kaldı. 500 lira gibi bir rakam koyduk orada, burada da tartışıldı “Yüksek olsun, artıralım.” diye, onu Genel Kurulda özellikle asgari bin lira gibi bir rakama çıkarsak diye Yani onu mutlaka o şekliyle değil de değiştirmek lazım. Bir başkası, yine TEDAŞ’la ilgili. Şimdi, bu dağıtım şirketlerinde denetlemeyi TEDAŞ’a verdik, çok yerinde oldu. O yöndeki problemlerin önemli bir kısmı giderildi. Ancak perakende şirketlerinde EPDK yetkili, orada bir sıkıntı yaşanıyor. Acaba onu da TEDAŞ’a bağlasak nasıl olur diye bir sual yöneltiyorum.’ dedi.