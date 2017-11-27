Aydemir’den Maliye bazında 3 talep

Aydemir TÜRMOB yönetimindeki Mali Müşavir sayısının artırılmasını talep etti.

AYDEMİR TALEPLERİ DİLE GETİRDİ

Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe görüşmelerinde, Bağımsız Denetçilik ve Yeminli Mali Müşavirler bazında 2 talep sunan Milletvekili Aydemir, ‘Bağımsız denetçilik mevzusuna bir el atmak lazım. Ve dahası, yeminli mali müşavirlik müessesinin mutlaka ama mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Ve dahası, Sayın Bakanım, mali müşavirler odası, birliği, yönetiminde, 4 bin kişiyle temsil olunan, yeminli müşavir sayısı 5’ken sayısı yüz binleri aşan mali müşavir sayısı 4. Burada da bir haksız nisap var.’ dedi.

AYDEMİR’DEN MESLEKDAŞLARI ADINA SELAMLAMA

Konuşmasının son bölümünde selamlamada bulunan Milletvekili Aydemir, ’Maliye Bakanlığımızın bütün mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Mali müşavirler, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavirler, onlara da kalbî şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, Allah’ın izniyle bütçemiz hayırlı olacaktır, bereket saçsın diyorum, Allah razı olsun. ‘ niyazında bulundu.