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27 Kasım 2017 15:37

Aydemir’den Maliye bazında 3 talep

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2018 yılı Bütçe görüşmelerini son etabında mali müşavirler, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavirlerin ortak beklentilerini kaydeden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yeminli Mali Müşavirlik sisteminin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Aydemir’den Maliye bazında 3 talep

27 Kasım 2017 15:37

Aydemir TÜRMOB yönetimindeki Mali Müşavir sayısının artırılmasını talep etti.


AYDEMİR TALEPLERİ DİLE GETİRDİ


Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe görüşmelerinde, Bağımsız Denetçilik ve Yeminli Mali Müşavirler bazında 2 talep sunan Milletvekili Aydemir, ‘Bağımsız denetçilik mevzusuna bir el atmak lazım. Ve dahası, yeminli mali müşavirlik müessesinin mutlaka ama mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Ve dahası, Sayın Bakanım, mali müşavirler odası, birliği, yönetiminde, 4 bin kişiyle temsil olunan, yeminli müşavir sayısı 5’ken sayısı yüz binleri aşan mali müşavir sayısı 4. Burada da bir haksız nisap var.’ dedi.


AYDEMİR’DEN MESLEKDAŞLARI ADINA SELAMLAMA


Konuşmasının son bölümünde selamlamada bulunan Milletvekili Aydemir, ’Maliye Bakanlığımızın bütün mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Mali müşavirler, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavirler, onlara da kalbî şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, Allah’ın izniyle bütçemiz hayırlı olacaktır, bereket saçsın diyorum, Allah razı olsun. ‘ niyazında bulundu.




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