Aydemir’den milli irade vicdanı vurgusu

Dadaş vicdanı, hayatın her alanında yatırım ve reformlarla Türkiye’ye 16 yılda çağ atlatan AK Liderin ufkunda buluşmayı öngörüyor. Bu vicdan milli iradenin ortak vicdanıdır.’ dedi.

AYDEMİR ÇAT’IN MİSAFİRİYDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Çatlı dadaşların konuğu oldu. Çat ilçe Başkanı Yavuz Yaşa ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İlçe merkezi, Karaşeyh ve Kızılca köylerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçe esnafıyla gündemi konuştu, beklenti ve tespitlerini aldı.

AYDEMİR ÇATLI DADAŞLARIN İFTAR COŞKUSUNU PAYLAŞTI

Çatlı dadaşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi çadırında iftar coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, onların AK Lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘devleti daim olsun’ niyazlarını paylaştı, Çatlı dadaşların Filistin’den Mynmar’a Müslüman gözyaşlarının dinmesi duasına ortak oldu. Milletvekili Aydemir, ‘Çat’da iftarımızı Büyükşehir Belediyemizin her gün bir ilçemizde tertip ettiği çadırda yaptık. Kaymakamımızın iştirak ettiği yemeği çok daha lezzetli kılan ise bine yakın hemşehrimizin katılımı oldu. Minnettarlığımızın sınırı yok.’ ifadesini kullandı.

ÇATLI DADAŞLAR ŞÜKÜR ERBABI

İlçe esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Çat İlçe merkezinde esnafımıza misafir olup, ramazan alışverişindeki bereket halini paylaştık. Şükrü nimet bilen bir milleti iktisadi kodlarla oynayarak alt etmeyi düşünen zavallılar, ara sıra alışveriş mekanlarına uğrayıp ders alsınlar. Çatlı dadaşlardan alacakları çok ders var.’ dedi.

AYDEMİR’DEN MİLLİ İRADE FERASETİ VURGUSU

Milletvekili Aydemir, ‘Çat’ın has ve ak yürekli mukimleri, iftar öncesi alışverişin bereket getirdiğine inanıyorlar. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin başarısı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın yüzde 60’ın üzeri oyla seçilmesi için de duaya ve fiili gayrete devam ediyorlar. Bu bir milli irade ferasetidir. Şükran ve şükran.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR KIZILCA’NIN KONUĞU OLDU

Çat’taki misafirliğinin gündüz bölümünde Kızılca ve Lezgi Grubunda yer alan Karaşeyh Köylerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Kızılca sakini Hasan Usanmaz’ın anne acısını paylaştı, rahmet niyazında bulundu. Kızılcalılarla 24 haziran süreci hassasiyeti ve önemi konusunda meşverette bulundu.

AYDEMİR’DEN KARAŞEYHLİLERLE BULUŞMA

Milletvekili Aydemir daha sonra, Çat ilçesinin büyük köylerinin yer aldığı “Lezgi Grubu”na yönelip, Karaşeyh’de dadaşlarla hasbihal etti. Grup yoluna dair ihalenin yapıldığı ve yakında çalışmalara başlanacağı haberini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti’yi hep sahiplenen kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. ‘ yorumunda bulundu.

SAKALIKESİK SULAMA YATIRIMI

Ziyaretinde Sakalıkesik Ovası sulama şantiyesini de ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Çat ziyaretimiz, Sakalıkesik Ovası Sulamasının 5 km’lik boru döşenecek önemli merhalesini kontrol etmemize de vesile oldu. Yarısı tamamlanan döşeme işlemi bütünüyle bittiğinde büyük bir ferahlık yaşanacak. Sıkı takibe devam. ‘ dedi.

ERZURUM YATIRIMLARI

Çat merkezinde bulunan kahvehaneleri ziyaret ederek, teravih sonrası dadaş üslup ve terbiyesi içinde Ramazan Bereketini paylaşan dadaşlarla sohbet eden Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde Erzurum’da kaydedilen 26 milyarlık yatırımları anlattı, Çatlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hayır dualarına ortak oldu. Milletvekili Aydemir, ‘Ruhumuza esaslı yüklemenin yapıldığı teravih sonrası, Çat’ın misafirperver mukimleriyle çay içip, AK parti hükümetlerinin Erzurum’a 16 yılda yaptığı 26 katrilyonluk yatırımlara dönük paylaşımlarda bulunduk. Gülen gözler şükran hissiyle doluydu. Biz de onlara, bu kadirşinas Çatlı dadaşlara minnettarız.’ değerlendirmesinde bulundu.

ÇAT AK REKORA HAZIR

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Seçimlerin ne derece önemli olduğuna vurgu yapma girişimimiz, hemşehrilerimizin bizim fevkimizdeki duyarlılığı ile çok daha anlamlı hale geldi. Sonuç: Çat 24 Haziran’da Cumhur ittifakı için rekora hazır.’ dedi.