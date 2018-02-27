Aydemir’den nitelikli işgücü vurgusu

Girişimci, yenilikçi ve ekonomiye analitik yaklaşan gençlerimizle il ve bölge ekonomisi yeni bir güç kazanacaktır. Eğitimdeki bu AK süreç, ekonomide de AK sonuçlar doğuracaktır.’ dedi.

EĞİTİMDE AK SÜREÇ

Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’de AK süreçle birlikte gerçekleştirilen en büyük ve en önemli bir yatırım eğitim alanında olmuştur. ‘Önce İnsan’ vurgusu odağında Eğitim kurumlarımız alt ve üst yapılarıyla güncelleştirilmiş, ilköğretimden yükseköğretime kapsamlı ve çağdaş bir yapılanma kaydedilmiştir. ‘ yorumunu yaptı.

AYDEMİR YILDIZKENT NAFİZBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDEYDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Hedef 2023 çalışmaları kapsamında il eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretlerin son etabını Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde kaydetti. Okul Müdürü Ayhan Akbulut tarafından ağırlanan Milletvekili Aydemir, eğitimcilerle Hedef 2023 odağında istişarede bulundu.

AKBULUT’A TEŞEKKÜR

KOSGEB ve KUDAKA’dan İş Geliştirme Eğitimi ve Sertifikası alan öğrencilerin beklenti ve dileklerini dinleyen Milletvekili Aydemir, Okul yönetimince yaptırılan Adalet Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim alacağı Adalet Alanı Mahkeme Salonu ile Zeytin Dalı Kütüphanesinin açılışını yaptı. Milletvekili Aydemir, Okul Müdürü Akbulut’un şahsında, özverili bir çalışmanın ürünü olan eğitim alanlarının öğrencilerin istifadesine sunulmasını sağlayan Palandöken Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve eğitimcilerine teşekkür etti.

SERTİFİKA TÖRENİ

AK Parti Milletvekili Aydemir KUDAKA ve KOSGEB işbirliğince gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılan Yıldızkent Nafiz Bey Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile Yıldızkent Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin 28 öğrencisine eğitim sertifikasını verdi. Sertifika törenine KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen, KOSGEB İl Müdürü Umut Tan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Samih Kır ve Mehmet Yaşar Yıldırım, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Demir okul müdürleri, öğrenci velileri ve katılım belgelerini alan öğrenciler katıldı.

AYDEMİR ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Sertifika töreni dolayısıyla öğrenci ve velilere seslenen Milletvekili Aydemir, Mesleki eğitimin ülke ekonomisi bazında lokomotif görevini üstlendiğini belirterek nitelikli iş gücü oluşumunun Erzurum ekonomisi için hayati önemde bulunduğuna işaret etti. Erzurum’un bölge ekonomisinde yönlendirici bir konumu bulunduğunu, bu konumun ancak nitelikli işgücü eğitimine yoğunlaşılmasıyla devam edebileceğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Gençler, sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Erzurum ekonomisinin girişimci, girişken, cesur ancak hesabını kitabını iyi yapan genç dimağlara ihtiyacı var. Sizde bu kararlılığı görüyor ve hepinizi tebrik ediyorum.’ diye konuştu.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir tören sonrasında yaptığı değerlendirmede, ‘Yıldızkent Nafiz Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerine dönük özel bir çalışmasına şahit olduk. KOSGEB ve KUDAKA’dan İş Geliştirme Eğitimi ve Sertifikası alan öğrencilerle sohbet edip belge vermek bizim için ayrıcalıktı. Teşekkürler.’ dedi.

ADALET SALONU YATIRIMI

Okul bünyesinde, bölümlere yönelik olarak gerçekleştirilen ihtisas alanlarının Erzurum için örnek bir çalışma olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Adalet Bölümüne özel bir mahkeme salonu örnek bir çalışma. Açılışı bize nasip olan mekanda uygulamalı eğitim verilecek. İlk derste öğrencilerin yetkin halleri müthişti. Yönetici kardeşlerimi canı yürekten kutluyoruz. ‘ ifadesini kullandı.