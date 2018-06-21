Aydın: "Demirtaş’a af isteyene kırmızı kart gösterin"

Aydın, “Demirtaş’a af isteyenlere sandıkta kırmızı kart gösterin, asla affetmeyin. OHAL kalksın diyenlere fırsat vermeyin” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Demirtaş’a af isteyenlere vatandaşların kırmızı kart göstermesini istedi. Aydın, “Demirtaş’a af isteyenlere sandıkta kırmızı kart gösterin, asla affetmeyin. OHAL kalksın diyenlere fırsat vermeyin” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, seçim çalışmalarına Oltu İlçesi’nde düzenlenen mitingle devam etti. Cumhur ittifakına destek isteyen Aydın, vatandaşların ferasetine inandıklarını söyledi.

Konuşmasında millet ittifakını hedef alan Aydın, milletvekili transferlerini hatırlatarak cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekliliğine işaret etti. Aydın, “Seçimlere çok az kaldı. Yeni bir sisteme başladık. Neden yeni bir sistem? Çünkü gördünüz bir ay önce. Eski sistemde Allah korusun parayı basabilen alıyor. Dışarıdan yine kişilere bağlı tiplerin ipleri birilerinin elinde. Bir ıslık çaldılar on beş milletvekili en uçtan öbür uca geçti. En soldan en sağa geçtiler. Bir daha ıslık çaldılar, vazgeçtiler eski yerlerine döndüler. Allah korusun bu ülkede bir ıslık daha çalsalar, 50-100 kişi buradan diğer tarafa geçse ne olur halimiz. Topa, tanka da gerek yok anahtar teslim bir ülke. O zaman idareyi sağlam bir zemine oturtmak lazım. İşte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi budur, yüzde 50 artı 1. Yani buradaki kalabalığın yarısından bir fazlası ‘evet’ diyecek. Öyle katakulli yok. Meclis yanlış yaparsa cumhurbaşkanı müdahale edecek, cumhurbaşkanı eksik yaparsa meclis müdahale edecek. Sistem bu kadar sağlam bir zemine oturdu” diye konuştu.

Kırmızı kart gösterin

Cumhur ittifakının terörle mücadelede kararlı olduğunun altını çizen Aydın, OHAL’e karşı çıkanlara sert çıktı. “Bizden teröriste af yok, cumhur ittifakı bunda kararlı” diyen Aydın, “Demirtaş’a af isteyenlere sandıkta kırmızı kart gösterin asla affetmeyin. OHAL kalsın diyenlere fırsat vermeyin, ne zararı var OHAL’in. OHAL; şu pazarda özgürce alışveriş yapmanın adıdır. Özgürce miting yapmanın adıdır. OHAL olduğunda güvenlik güçleri kardeşlerimiz olabildiğince bizlere zarar gelmesin diye önlem alıyorlar. Yokken nasıl oluyordu hatırlamıyor musunuz? Bombayı beline saran şu kalabalığa gelip kendini patlatıyordu. Ankara’da bir ayda 3 bombalı saldırıda 210 kişi rahmetli oldu. Ticaretçi ticaretini yapıyor, herkes alışverişini yapıyor. Ramazan’da sabaha kadar dışarıda çay içmedik mi? Neyine karşı çıkıyorlar bu OHAL’in. Bundan kim rahatsız; ABD, NATO, Avrupa. Onlar rahatsızsa demek ki biz doğru bir iş yapıyoruz. Hadi onları anlıyorum da bu zillet ittifakı neden rahatsız” sözlerini kullandı.

Kamil Aydın buradaki mitinginin ardından ilçe halkı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.