Aydın: “Ev yanarken kavganın anlamı yok”

İttifakın, ülke için zorunlu olduğunu belirten Aydın, “Söz konusu vatan olduğunda, siyaseti yangından sonra da yaparız. Ev yanarken kavganın anlamı yok” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Cumhur İttifakı’nın Türkiye için zorunluğu olduğunu söyledi. Narman İlçesi’nde partisinin düzenlediği mitingde konuşan Aydın, “Söz konusu vatan olduğunda, siyaseti yangından sonra da yaparız. Ev yanarken kavganın anlamı yok” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, beraberindeki İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte seçim programları kapsamında Narman’ı ziyaret etti. Burada parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Kamil Aydın, konuşmasında 15 Temmuz süreci ve ittifakı anlattı. 15 Temmuz gecesi MHP olarak dik durduklarını ifade eden Aydın, MHP’nin önceliğinin vatan olduğunu söyledi. Aydın, “Başbakan Bolu’da, cumhurbaşkanı Marmaris’te, ana muhalefet partisi lideri İstanbul’da programda, üst düzey komutanların hepsi bir düğünde. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, baktı ki uçaklar alçaktan uçuyor. Telefon açıyor başbakana ulaşamıyor, Kurmay Komutanlığına ulaşamıyor. Garip şeyler oluyor arkadaşlar dedi. Dönün, eve gitmiyoruz genel merkeze gidiyoruz, ışıkları yakıyoruz. Bu ülkede illegal bir yapı Türkiye’yi ele geçirmeye çalışıyor. ‘Işıklarımızı yanık tutacağız bu milletin evlatlarına kast edenler önce gelsin bizi bulsun” dedi. MHP’li olmak böyle bir şey. Önce vatan diyebilmek. O zaman bizi iktidar değil muhalefettik ama diğerleri gibi sinsice pusuya yatsaydık bugün burada konuşamazdık. Bölük pörçük olurduk iç savaş yaşanırdı” diye konuştu.

15 Temmuz’dan sonra birçok şeyin değiştiğini ifade eden Aydın, ittifakın temellerinin de o gece atıldığına işaret etti. Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: “O gece sokakta AK Partili MHP’li birbirine sarıldı. Siyaset orada bitti, parti falan kalmadı. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanı Yenikapı’da bir araya geldiler. Milyonlarca insanın önünde, ‘biz biriz, beraberiz’ dediler. Söz konusu vatan olduğunda, siyaseti yangından sonra da yaparız. Bir eve yangın düştüğü zaman kardeşler arasında kavga olmaz. Önce yangını söndüreceğiz, vatanda bir ev gibidir. Ev yoksa inanın kavganın, çekişmenin bir anlamı yok. Onun için o gece bir ev yanıyordu Allah’a şükür bu milletin evlatları bir araya geldi o yangını söndürdü. Ama her an küllerinden yeniden bir ateş çıkabilir. Biz diyoruz ki OHAL devam etsin. Terörle mücadele sonuna kadar devam etsin. MHP olarak biz net duruyoruz. Biz bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, parçalatmayacağız. Onun için cumhurbaşkanı adayı çıkarmadık, fitneye düşmedik, nefis yapmadık. Önce ben demedik, önce ülkemiz dedik. Biz ülkücü iradenin temsilcileriyiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bizim ona buna verecek oyumuz yok.”

Ülke selamete çıksın, sorunları çözeceğiz

MHP olarak ittifakta önemli sorunları çözmeyi başardıklarını kaydeden Aydın, “Bakın 35 kişi mecliste neler yaptık? Düne kadar PKK ülkede cirit atıyordu artık bir tanesi bile kafasını kaldıramıyor, biz kararlı mücadele istedik. Taşeron çocuklarına kadro için ortalığı velveleye verdik. İttifak yaptık ve iyi niyetle çözdük. Bir milyona yakın kardeşimiz bu sayede kadrolarını aldı. KİT’lerde 200 bin kardeşimizin de olduğunu biliyoruz. Bunlara devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Asgari ücreti cumhur ittifakı ile bir araya gelip asgari ücreti yükselttik. Vaatlerimiz belli, yeter ki ülkenin önü açılsın, selamete çıksın, ben Narman’ın sıkıntılarını da Erzurum’un sıkıntılarını da Türkiye’nin sıkıntılarını da biliyorum. Hepsini çözeceğiz inşallah” dedi.

Konuşmanın ardından Kamil Aydın, beraberindekilerle birlikte ilçedeki vatandaşları ziyaret ederek sohbette bulundu.