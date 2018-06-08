Aydın muhtarlarla buluştu

Dr. Kamil Aydın İftar yemeğinde muhtarlar ile bir araya geldi. Ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık konularının görüşüldüğü programda, cumhur İttifakı’na destek istendi.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen İftar programında muhtarlar ile bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın’ın gündeminde bölge tarımı ve çiftçinin sorunları vardı. Yoğun katılımın gerçekleştiği iftar yemeğinde muhtarların sıkıntılarını dinleyen Aydın, Cumhur İttifakına destek istedi.

İftar sonrası yaptığı konuşmada organizasyonu gerçekleştiren Yakutiye Ziraat Odası yönetimi ve üyelerine teşekkür eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, besicilik için Erzurum’a pozitif ayrımcılık istedi.

Yem fiyatlarının üreticinin belini büktüğünü ifade eden Aydın, “Üretici sektörden uzaklaşıyor. Bunun sebebi artan maliyetler. Bir yıl boyunca emek verilen, çaba sarf edilerek ortaya çıkarılan ürün bırakın para kazanmayı üreticiye zarar ettiriyor. Bu durumda besicilerin başka sektörler yönelmesine neden oluyor. Tarım bakanlığı bu konuda bazı önlemler alıyor ama şu ana kadar sorun kökten çözülmüş değil. Bizi MHP olarak çiftçimizin yüzünü güldürmek ve hayvancılığı geliştirmek için yem fiyatlarını aşağıya çekmeye kararlıyız” dedi.

Cumhur İttifakı’na destek

MHP’li Kamil Aydın, ülkenin içinde bulunduğu durum ve Türkiye’yi hedef alan saldırılardan bahsederek, muhtarlardan Cumhur İttifakına destek vermelerini istedi. Aydın, "Cumhur İttifakı, günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacaktır. Asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam Aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecektir. Türkiye’nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, siyasetin kavgaya sapmasını mantıki göremez, makul karşılayamazdık. İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeli, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik” diye konuştu.