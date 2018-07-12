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12 Temmuz 2018 10:33

Aytemiz Alanyaspor’un Erzurum kampında keyifler yerinde

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum’daki yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor’un Erzurum kampında keyifler yerinde

12 Temmuz 2018 10:33

Çalışmada Alanyasporlu futbolcuların keyifli hareketleri dikkatlerden kaçmadı.


Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Palandöken Dağı’ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli futbolcular, idmanda koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Yaklaşık iki saat süren antrenman, esneme hareketleriyle devam ederken, 5 -2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.


Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Erzurum-Palandöken kampını ziyaret etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal’dan hazırlıklar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla tek tek selamlaştı.




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