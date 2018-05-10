Aziziye’yi vatandaşlarla el ele vererek ülkedeki önemli engelsiz yaşam merkezleri arasına sokmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Orhan, Türkiye’nin AK Parti hükümetleriyle sosyal devlet uygulamaları yönünden dünyadaki sayılı ülkeler arasında gösterildiğini belirtti.

Sağlıktan sosyal hayata, eğitimden istihdama, ulaşımdan dini hizmetlere kadar birçok alanda engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran her türlü politikayı desteklediklerinin altını çizen Başkan Orhan,” Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri, onların sosyal hayatta çok daha fazla yer alabilmelerinin sağlanması toplumsal bir görev olmasının yanı sıra vicdani bir ödevdir. Bizler yerel yönetimler olarak hayatın her aşamasında engelli vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için değişen yaşam şartlarını da göz önünde bulundurarak ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturuyla hareket ediyoruz. İlçemizin tamamında yaptığımız çalışmalarda engelli kardeşlerimizi düşünerek hareket ediyor, günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında farkındalık oluşturmayı amaçlayan birçok proje üretiyoruz” diye konuştu.

Sevgi odaklı hizmet anlayışıyla başta engelli vatandaşlar olmak vatandaşların tümüne kucak açtıklarını kaydeden Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:” Milletin hizmetinde olan AK Partimiz 2005 yılında Engelliler Kanunu ile 2010 yılında Anayasa’da yaptığı değişiklikle engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık ilkesini getirdi. Bizlerde bu kutlu hareketin birer neferi olarak aynı anlayışı görev yaptığımız bölgemizdeki her alanda sergileyerek; sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminde gönül köprüleri inşa ediyoruz”.

Her sağlıklı vatandaşın engelli olma adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan,” Engellilik yalnızca engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren toplumsal bir olgudur. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkarak, ailelerine destek olarak ve yaşam kalitelerini artırmaya katkıda bulunarak, onları yalnızca Engelliler Haftası’nda değil yılın her gününde unutmadığımızı hissettirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimizi ve fedakâr ailelerini tebrik ediyor, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nın kardeşlerimize mutluluk ve huzur vesilesi olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.