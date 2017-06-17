Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan:

” dedi. İlçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Orhan, belediyecilik hizmetlerinin ilçe sınırları içerisinde en güzel ve en efektif bir şekilde sunulmasına katkılarından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı iftar programında konuşan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “72 mahallemizin, 72 muhtarıyla da birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimize destek olan, bizlere yol gösteren, hemşehrilerimizle bizler arasında gönül köprüsü kuran değerli muhtarlarımıza minnettarım.” dedi.

Başkan Orhan, “Önemli olan bu hizmet makamlarında kalıcı ve güzel hizmetler bırakmaktır. Bizim için değerli olan budur. Sizlerle sürekli yaptığımız istişareler de kalıcı hizmetler içindir. Bu koltukları, bu makamları bıraktığımızda birbirimizle irtibatımızı kesmeyecek ve bir bardak çayı birlikte içebileceksek, bizim için kıymetli olan budur. Çok şükür bunu da başarabildiğimiz inancındayım.” ifadelerini kullandı.

Görevde üç yıla aşkın süreyi geride bıraktığına da vurgu yapan Başkan Orhan, bu süreçte güzel günler olduğu gibi, sıkıntılı anların da yaşandığını, ancak anlayışlı yaklaşımlarla problemlerin giderildiğini belirtti.

Muhtarlara, “Hepimizin ortak bir davası var, o da milletimize hizmettir” ifadeleriyle seslenen Başkan Orhan, şunları söyledi: “Bizler milletimize hizmet için yola çıktık. Sizler de aynı şekilde mahallelerinize hizmet için koşturuyorsunuz, çabalıyorsunuz, gayret sarf ediyor, emek ve zaman harcıyorsunuz. Dolayısıyla bunun hazzını da birlikte yaşıyoruz. 72 mahallemiz, 1702 kilometrekare yüz ölçüme sahip ilçemizde yaşayan yaklaşık 57 bin nüfusumuzla hep birlikte sorunlara çözüm arama gayreti içerisinde olduk. Allah’a hamdolsun çoğuna çözüm bulduk. Bir takım sorunlar, sıkıntılar bazen gecikti çözülmekte, bazıları hala çözülmeyi bekliyor. Ben geriye dönüp yapılan çalışmaların bir muhasebesini yaptığımda elhamdülillah bakıyoruz ki, 72 mahallemizin tamamının sorunlarıyla ilgilenmiş ve birçoğunu da çözüme kavuşturmuş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de mahallelerimizin sıkıntıları, sorunları ve ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri istişare kültürüyle değerlendirip, o şekilde sonuçlandıracağız. Biz şunu vurguladık, istişare bizim için en önemli mekanizmadır. Dolayısıyla sizlerin bizlerle olan bu diyaloğu, mahallenizle ilgili getirdiğiniz beklentiler, bizim her zaman en önemli önceliğimiz oldu. Ben bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan kadir gecenizi ve ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.”

Başkan Orhan, bu çalışma sezonunda planlanan hizmetlerin ve yatırımların etkin bir şekilde sunulacağını da vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Mahalle muhtarları da iftar daveti ve çalışmalarından dolayı Başkan Orhan’a teşekkür ettiler.