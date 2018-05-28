Aziziye Belediyesi muhtarlarını ağırladı

AK Parti Milletvekili adayı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı Ilıca termal Otel’de organize edilen iftar yemeğinde muhtarlar belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İftar sonrasında bir konuşma yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mahalle muhtarları ile uyum içerisinde çalışmalarının hizmette olumlu etki oluşturduğunu söyledi. Yerel yönetimlerde muhtarların hizmette öncelikleri belirleme ve hizmetin yerine ulaşmasına büyük katkıları olduğunu dile getiren Başkan Orhan, Aziziyeli muhtarlara teşekkürlerini iletti. 1.678 kilometre kare alana sahip Erzurum’un yüzölçümü en fazla ilçelerin başında gelen Aziziye’ye hizmetin bilhassa kış aylarında götürülmesindeki zorlukları anlatan Orhan, “Geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz, bazı zorluklara rağmen bu anlamda başarılı bir hizmet dönemi geçirdik. Muhtarlarımızın bu başarıdaki katkısını görmezden gelemeyiz. Allah nasip ederse bu sezonda verimli bir dönem geçirmeyi amaçlıyoruz. Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca merkez mahallelerimizde de yeni yatırımlarımız, çevre düzenleme ve sosyal donatı alanları çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

AK PARTİ İLE YÜZLER GÜLÜYOR

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’da konuşmasında yaklaşan genel seçimlere değindi. Seçimlerde amaçlarının Erzurum’da yeni rekorları kırmak olduğunu söyleyen Başkan Coşkun, “25 Haziran sabahı inşallah yeni Türkiye’nin yükselişine şahit olacaksınız. Aziziye ilçemizdeki yüzde 83 olan hedefimizi yüzde 90’ların üzerine taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

TARIKDAROĞLU; AZİZİYE’NİN EVLADIYIM

AK Parti Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz hafta 5. Sırada milletvekili odayı olarak gösterilen Zafer Tarıkdaroğlu’da yaptığı konuşmada Aziziye’nin kendisi için büyük önemi olduğuna vurgu yaptı. Dadaşkent’in ilk kurulduğu tozlu topraklı dönemlerde çocukluğunun geçtiğini ardından Ilıca Yavuz Selim Kuran kursunda eğitim aldığını hatırlatan Tarıkdaroğlu, seçimlerde yalnız oylara değil gönüllere de talip olduğunu söyledi.

TERAVİH BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ev sahipliğinde her akşam bir camide teravih namazı kılınıp sonrasında sohbetler ediliyor. Dün akşam Ilıca Yeşil Cami’de teravih namazını kılan Milletvekili Adayı Zafer Tarıkdaroğlu, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Ak Parti ilçe başkanı Ensar Coşkun, namaz çıkışında cami cemaatine ikramda bulundular. Sonrasında ise taziye evine geçen katılımcılar geç saatlere kadar istişarelerde bulunup sorunlarını paylaştılar.