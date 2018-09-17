Aziziye Belediyesi'nden eğitime tam destek

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle sabah saatlerinden itibaren velileriyle birlikte okullarına giden ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin heyecanları görülmeye değerdi. Aziziye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteğini ihmal etmedi. Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu Mahallerinde bulunan okullara giderek ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine içinde kırtasiye malzemeleri ve eğitim içerikli materyallerden oluşan okul seti hediye eden Başkan Orhan, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kahveci ile birlikte okullara çıkarma yaptı. Ilıca Mahallesi'nde bulunan Fatih İlköğretim Okulu, Yavuz Selim bölgesinde bulunan TOKİ Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu İlkokulu ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu ve son olarak Saltuklu Mahallesi'nde bulunan Vali Vefik Kitapçıgil İlköğretim Okulunda henüz okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine okul seti hediye eden Başkan Orhan, hediyeleri öğrencilere kendisi dağıttı.

BAŞKAN ORHAN; EĞİTİME DESTEK SOSYAL SORUMLULUKTUR

İlköğretim birinci sınıf öğrencilerine okul setlerini bizzat kendi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimlerin eğitim öğretime desteklerinin önemine değindi. Aziziye Belediyesi olarak okullardan ve Milli Eğitim müdürlüklerinden gelen talepleri karşılama gayretinde olduklarını anlatan Başkan Orhan, “Gerek asfalt, karo, bordür, kilit taşı gerekse kırtasiye yardımı için zaman zaman talepler geliyor. Hiçbir talebi geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. Bu tip hizmetlerin yerel yönetimlerin asli görevlerinden olduğunu düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı ve sahibi olan öğrencilerimizin en iyi fiziki imkânlarda eğitim görmelerini amaçlamaktayız. Sosyal sorumluluk projelerimiz içerisinde öğrencilerimizin kitap ve kırtasiye ihtilaçlarını da giderme amacındayız. Böylelikle fırsat eşitliğini sağlamış olacağız.” diye konuştu.

KİTAPLAR DEVLETTEN, KIRTASİYE BELEDİYEDEN

Okulun ilk gününde devlet tarafından dağıtılan kitapları sıralarında bulunan öğrenciler kırtasiye setlerini de Aziziye Belediyesi'nden almış oldu. Birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan okul setlerini dağıtan Başkan Orhan, önceki yıllarda yaptıkları bu hizmetin devam ettirileceğinin sözünü verdi. Böylelikle her yıl okul masrafı sıkıntısı yaşayan öğrenci velilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Başkan Orhan, “Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallerimizdeki ilköğretim okullarında birinci sınıf öğrencilerimize verdiğimiz okul setlerinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bir yıl boyunca kullanacakları bu hediyelerimizi eğitimleri boyunca kullanmalarını umut ediyorum.” dedi.