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14 Nisan 2017 16:24

Aziziye Belediyesi’nden muhtarlara bilgisayar

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye bağlı 72 mahallenin muhtarına bilgisayar hediye etti.

Aziziye Belediyesi’nden muhtarlara bilgisayar

14 Nisan 2017 16:24

Ilıca Termal Tesisleri’nde düzenlenen bilgisayar dağıtım törenine AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.


İl Başkanı Öz: çok önemli bir hizmet


Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, muhtarlara yapılan bilgisayar hizmetini çok önemli bulduğuna vurgu yaparak Başkan Orhan’ı tebrik etti. Muhtarların bilgisayarlar vasıtasıyla bilgiye çok hızlı ulaşacağını kaydeden İl Başkanı Öz, “Bu bilgiyi çoluk çocuğunuzla paylaşacaksınız, toplumla paylaşacaksınız. Türkiye’nin sözde değil, gerçekten de stratejik bir ülke olduğuna katkı sağlayacaksınız.” dedi.


AK Parti hükümetleri döneminde yapılan işlerin öneminin sonraki yıllarda daha iyi anlaşılacağına işaret eden Başkan Öz, “Nasıl ki, Abdulhamit Han’ı biz bugün çocuklarımıza anlata anlata bitiremiyorsak, AK Parti hükümetleri döneminde de böyle çok kıymetli hizmetler verildi. Bu hizmetlerin devam etmesi, kesintiye uğramaması için, sizlerin kuvvetli desteğine ihtiyacımız var. Hem kendi adınıza sizin, hem de bizlerin ihtiyacı var. İnşallah pazar günü de bu desteği vereceğinizi görüyoruz. Belediye Başkanımıza bu güzel hizmeti için ve bilginin hızlı elde edilmesine verdiği değerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.


Kim derdi ki bir belediye muhtarlarını bilgisayarla donatıyor


Türkiye’nin stratejik ülke konumuna AK Parti döneminde geldiğinin altını çizen Başkan Mehmet Emin Öz, şunları söyledi: “Bize okullarda öğretmenlerimiz hep şunu anlatırdı ve hepimiz çok duymuşuzdur. Türkiye stratejik bir ülke Aslında Türkiye stratejik bir ülke değildi, biz okula gittiğimiz dönemlerde. Lozan Antlaşması’yla her tarafı küçültülmüş, adeta çorak bir memlekete mahkum edilmiş bir ülke vermişlerdi elimize. Bunu abartmak için söylemiyorum. Biraz düşününce göreceğiz ki, Türkiye stratejik ülke konumuna AK Parti döneminde geldi. Gerek eğitimde, gerek sanayide ve gerekse teknolojide yapılan yatırımlar, silah sanayiinde yapılan yatırımlar ülkemizi stratejik bir konuma getirdi. Şimdi bir anayasa değişikliğinin bu kadar dünyayı ilgilendiriyor olması bize biraz garip geliyor. Bu kadar üzerimize gelmelerinin nedeni de Türkiye’nin her alanda büyümesi. Kim derdi ki, Türkiye’de bir belediye muhtarlarının tamamını bilgisayarla donatıyor. Bu çok akla uyan bir iş değildi. Niye böyle oldu. Çünkü Türkiye dünyanın her tarafında stratejik bir ülke olarak kabul edilen yer haline geldi. Türkiye’de yapılan tüneller, duble yollar, köprüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale ve Kocaeli’deki köprüler, yeni havalimanı Türkiye’yi stratejik konuma getirdi. O kadar değerli bir hale geldi ki, 2014’ten beri İngiltere feryad ediyor. Türkiye bu hızla devam ederse, batının boğazını sıkacak ve batı ticaret yapamaz hale gelecek. Türkiye şuanda eski İpek yolunu, ipek demiryolu projesiyle taçlandırmak istiyor. Bu stratejisini daha da geliştirmek istiyor. Onun için bu seçim, çok önemli. Dünya bu yüzden çok önemsiyor.”


Orhan: Muhtarlarımız her şeyin en iyisine layık


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, ilçeye yapılan hizmetlerde her zaman muhtarlarla istişare ettiklerini söyledi. Konuşmasında, 72 mahallenin muhtarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Orhan, “Bizler ak belediyecilik anlayışıyla hizmet ederken, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çalışma ve faaliyetlerimizi yapıyoruz. Özellikle ilçemizde hangi noktaya ulaşırsak ulaşalım, muhtarlarımızla birlikte, istişare halinde, mahallelerimizin problemlerini çözüyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üç yıllık görev süremiz boyunca mahallelerimizde her ne olursa olsun, bizimle paylaştılar, bizimle istişare halinde hareket ettiler ve hizmetlerin halkımıza yansıması açısından yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizim en büyük destekçimiz oldular. Biz Dadaşkent’te, Ilıca’da ve 69 adet mahalle statüsündeki köyümüzde hizmetlerimizi sürdürürken, her zaman muhtarlarımızın taleplerini, halkımızdan gelen talep olarak değerlendirdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakayı, hizmetlere olan olumlu tepkilerini de muhtarlarımızın bu anlamda ne kadar güzel ve doğru çalıştığını, bizlerle paylaşmış oldukları sıkıntıları ve sorunların ne kadar doğru olduğunu gözlemledik. Merkezde mahalle muhtarlarımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların neredeyse tamamını bitirdik. Mahallelerimizde köy konakları, taziye evleri ve muhtar konaklarıyla ilgili yapılmış olan çalışmalar var. Henüz daha tamamlanmamış olan mahallelerimiz de var. Bizim hedefimiz bu iki yıllık süreç içerisinde faaliyetleri tamamlamak.” ifadelerini kullandı.


Muhtarlarımıza güvenimiz tam


“Hepimiz bilgi toplumunda yaşıyoruz ve artık teknoloji her alanda hayatımızın her safhasına büyük kolaylık sağlıyor.” diyen Başkan Orhan sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, biliyorsunuz e-devletin de faaliyete girmesiyle birlikte, muhtarlarımız mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza bir takım hizmetleri, bir takım belgeleri yine kendilerine verilmiş olan sistem üzerinden sunmaktadırlar. Dolayısıyla muhtarlar derneğimizin bize iletmiş olduğu bu talebi, bizler de bütün muhtarlarımızla istişare ederek, vatandaşımıza daha etkin ve daha faal sunulması açısından her bir muhtarlığımıza çağın gereksinimlerine ve son model teknolojiye uygun bir şekilde bilgisayarlarımızı aldık, hediye ettik. Bütün muhtarlarımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle hafta sonu çok önemli bir halk oylaması var. Pazar günü Aziziye’de saat:16:00’yı gösterdiğinde sandıkların açılmasıyla birlikte hem Erzurum’da, hem de Türkiye’de bir evet patlaması yaşamak istiyoruz. Muhtarlarımıza inancımız ve güvenimiz tam. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağınıza yürekten inanıyor, hizmetleriniz için teşekkür ediyorum.”


Aziziye Muhtarlar Derneği Başkanı Fariz Yavulu da, muhtarlar adına bilgisayar taleplerini Başkan Orhan’a ilettiklerini ve bu kadar kısa sürede taleplerinin karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Orhan’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından İl Başkanı Öz, Başkan Orhan ve İlçe Başkanı Keleş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte muhtarlara bilgisayarlarını hediye ettiler.




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