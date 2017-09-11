Bir süre önce AK Parti Genel Merkezi tarafından atama yoluyla göreve getirilen ve önceki gün yapılan 4. Olağan kongre ile yönetimi şekillenen Ensar Coşkun, yeni yönetimle büyük başarılara imza atacaklarının sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Büyük ve güçlü Türkiye özleminin ülke sathında var olduğuna dikkat çeken Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, zor bir görev üstlendiklerinin farkında olduklarını bu görevi layıkıyla yerine getirmek için canhıraş çaba göstereceklerini söyledi.

SİYASETTE YENİ DEĞİLİZ

Küçük yaşlardan bu yana Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kurucusu olduğu partilerde ve gençlik teşkilatlarında görev almakla birlikte 1994-1999 yılları arasında Erzurum merkez Dadaşkent Belediye Başkanlığı görevini de yaptığını hatırlatan İlçe Başkanı Ensar Coşkun, bu görevlerden alnının akıyla çıkmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Siyasetteki deneyimleri ile Aziziye ilçesinin hizmet alma noktasında ve beklentilerinin gerçekleşmesi anlamında çalışmaları olacağını kaydeden Coşkun, “Her yıl AK Parti iktidarına büyük güven duyduğunu verdikleri oylarla ispatlayarak son olarak Erzurum’da yüzde 83 gibi bir oy oranı ile bunu ortaya koyan Aziziye halkının şüphesiz beklentilerinin de tercümanı olacağız. Yönetimimizin oldukça güçlü ve hizmette samimi olduklarını söylemek istiyorum. Şüphesiz önceki yönetimlerdeki arkadaşlarımızın da tecrübelerinden istifade edeceğimiz bilinmelidir” diye konuştu.

HEDEFİMİZ YÜZDE 90

Büyük hedefler koyarak büyük oy oranlarını yakalayacaklarını anlatan Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, 2019 yılında yapılacak seçimlerde hedeflerinin yüzde 90 olacağının altını çizdi. Coşkun, “Aziziye halkımızın da her daim sorunlarının çözümünde bizlere ulaşabileceğini belirtmek istiyorum. Bizler vatandaşa hizmet yolunda köprü vazifesi gören siyasi erkler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.

YÖNETİMDE YÜZDE 100 YENİLENME

Geçtiğimiz hafta sonu Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Salonu’nda yapılan kongreye, Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz’ün yanı sıra, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte çok sayıda partili katılmıştı. Oldukça renkli geçen kongreye vatandaşlarında yoğun katılımı dikkatlerden kaçmazken İlçe yönetim kurulunda Ensar Coşkun başkanlığındaki listede şu isimler yer aldı. Sefer Kara, Özkan Göze, Serhat Çalıkıran, M. Hanifi Aksakal, İ. Hakkı Günaydın, Hatice Köse, Hayati Özyılmaz, Aydın Sular, Zafer Ala, Gökhan Kervan. Ebubekir Genç, Yağmur Özkurt, Sinem Yıldız, Akif Bağtı, Mükremin Bilen Harun Engin, İ.Sami Eşrefoğlu, Sultan Aydın, Tekin Korkmaz.

Yönetim Kurulu yedek listede şu isimlerden oluştu; Turgut Akdoğan, Abdurrahman Gacur, Serap Kurtuluş, Kübra Yıldırım, Zeynep Yıldız, İbrahim Akpınar, Orhan Çelik, Sinan Akpınar, Seyfullah Akpunar, Birgün Yarluğ.