Aziziye yeşile doyacak

Aziziye Belediyesi öncülüğünde Kaymakamlık ve Tarım İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile Aziziye İlçesi Kahramanlar Köyü'nde Daha Yeşil Bir Aziziye için Fidan Dikim Şöleni düzenlendi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da katılım gösterdiği etkinliğe Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, İlçe Tarım Müdürü Ümit Koç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Ilıca Muhtarı Timur Meral ve çok sayıda vatandaş fidan dikti. Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının fidan dikerek katkı sağladığı fidan dikim şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Orhan ve Kaymakam Topsakaloğlu kendi elleriyle fidan diktiler. Toplamda 1700'e yakın fidan dikiminin gerçekleştiği organizasyonda 600 akasya, 50 dişbudak, 100 zerdali, 50 yaban armudu, 300 karaağaç ve 550 huş ağacının dikiminin yapıldığı öğrenildi. Bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğine işaret eden Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye'nin coğrafi büyüklüğü ve kırsal alanın fazla oluşunun yeşil alanların artırılmasına için avantaj olduğunu söyledi.

TEKNİK DESTEK VE İŞGÜCÜ AZİZİYE BELEDİYESİ'NDEN

Teknik destek ve işgücünün Aziziye Belediyesinden sağlandığı Fidan Dikim Şöleninde 1700'ü aşkın fidan toprakla buluştu. Başkan Orhan, erozyonun önlenmesi ve temiz hava için elzem olan orman alanlarının artırılması için yerel yönetimler olarak azami gayret göstereceklerini söyledi. Tarım arazileri açsından büyük bir alana sahip olan Aziziye İlçesi'nde potansiyellerin değerlendirilmesi için seferber olduklarını anlatan Orhan, “İmarı ve altyapısı ile yaşanabilir bir kent olma özelliğini sürdüren ilçemizde mevcut yapıyı korumak ve yeşil alanlar ile ağaçlandırılmış alanlarının artırılması çabasındayız. 5 yıla yaklaşan hizmet süremizde gayret gösterip bize gelen bu anlamdaki tüm projeleri koşulsuz destek verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı özveriyi göstereceğiz” diye konuştu.