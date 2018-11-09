Aziziye yüzlerce ciltlik kahramanlık destanının yazıldığı yerdir

Dr. Alpaslan Ceylan, Aziziye Savunmasının 141. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ceylan, “Aziziye Tabyaları, minarelerden gelen haber üzerine genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle o an elinde ne varsa sopasını, baltasını, silahını alıp cepheye koşan, binlerce sayfalık ve yüzlerce ciltlik Kahramanlık destanının yazıldığı yerdir” dedi.

Ceylan mesajında şunları kaydetti; “Erzurum son 200 yıl içerisinde yaptığı Kahramanlıklarla ismini Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Bunlardan birisi 93 Harbi bir diğeri de Milli Mücadele kararının alınarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'dir. Şunları özelikle belirtmek istiyorum. Geçmişini bilmeyen ve geçmişinden ders almayan bir millet, geleceklerini inşa edemezler. Geçmişini unutan ve sırtını geçmişine dönen insanlar başka milletleri taklit etmeye, kimliklerini kaybetmeye ve köleliğe mahkum olurlar. Unutmayınız, biz Türk milleti olarak Tarihe yön veren, tarihin akışını değiştiren bir milletiz. Bununla övünmemek, bunu anlatmamak, bunu inkar etmek mümkün değildir. Çünkü bizim destanlaşmış bir tarihimiz var. İste Aziziye Savunması da bu destanlarımızdan birisidir.

Aziziye, Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Mısralarının dile gelip konuştuğu ve kelimelerin can bulduğu yerdir. Yani doğunun Çanakkale'sidir.

Aziziye Tabyaları, minarelerden gelen haber üzerine genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle o an elinde ne varsa sopasını, baltasını, silahını alıp cepheye koşan, binlerce sayfalık ve yüzlerce ciltlik Kahramanlık destanının yazıldığı yerdir.

Aziziye savunmasının Türk ve dünya açısından önemini belirten Ceylan, “Anadolu'nun Doğu'daki can boğazını bekleyen, düşman ordularına karşı kahramanca savaşan Nenehatun'un ve askerini yanlız bırakmayıp düşmana karşı göğsünü siper eden dadaşların torunları olarak canını feda eden şehitlerimize rahmet gazilerimize minnet diliyor ve 8-9 Kasım 1877 (93 Harbi) Aziziye Savunmasının 141. yıl dönümünü kutluyoruz.” Diye konuştu.