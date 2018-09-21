Aziziye'de 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Dağıtım programı üç noktada gerçekleşti. Ilıca mahallesinde eski belediye binası önünde Dadaşkent'te ise iki noktada 5 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara aşure ikram eden Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu belirterek, “Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz aşurenin kardeşlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Orhan, aşurenin herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışın ve kardeşliğin daha sağlam temellere oturmasını diliyorum. Aşure günü dolayısıyla bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Orhan ile birlikte aşure dağıtımını gerçekleştiren Milletvekili İbrahim Aydemir ise Muharrem ayı vesilesiyle birlik ve beraberlik ahdinin yenilenmesi ve kardeşlik imanının güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Milletvekili Aydemir, "Kerbela olayından gerekli derslerin çıkartılması ve İslam beldelerinin yeniden huzurun, uhuvvetin ve suhuletin merkezi olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Dünya devir daimi içerisinde insanlık için büyük kurtuluşların yaşandığı gün olan Aşure Günü, İslam toplumu için maalesef büyük bir hüznün de tarihi olmuştur. Hz. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve ailesinden birçok kişi Hicri 61. yılın Muharrem ayının onuncu günü Kerbela'da İslamiyet'i tekrar yeşertmek için gittiği Kufe yolunda zalimlerin kurduğu pusu sonrası şehit edilmişlerdir. Aşure Günü vesilesiyle İslam toplumunda birçok fitneye ve ayrılığa neden olması itibariyle hala kanayan bir yara ve yüreklerdeki derin sızı olan Kerbela olayından, gerekli derslerin çıkartılması ve İslam beldelerinin yeniden huzurun, uhuvvetin ve suhuletin merkezi olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.