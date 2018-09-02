Aziziye’de adım adım hizmet

Hafta sonu Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Palulioğlu ile birlikte Aziziye ilçe sınırlarında bulunan Rizekent, Çıkrıklı ve Toprakkale köylerine yapılan hizmetleri yerinde görmek için giden Başkan Orhan, yıl sonuna kadar mahalle statüsündeki 69 köyün tümünde hizmetlerin tamamlanacağının sözünü verdi. Erzurum merkeze bağlı ilçeler içerisinde en fazla hizmet alanına sahip ilçe olduklarını hatırlatan Başkan Orhan, buna rağmen belediye olarak beklentilerin tamamına karşılık verdiklerine dikkat çekti. İlk olarak gittiği Rizekent mahallesinde tamamlanan kilit taşı çalışmalarını yerinde gören Başkan Orhan, “69 mahalle statüsünde olmak üzere toplam 72 mahallemizin tamamına yakınında eksiklikler tamamlandı diyebiliriz. Bazı köylerde çoban evleri ve taziye evleri eksikliklerimiz var. Onlarında bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Neredeyse asfalt olmayan köy yolumuz kalmadı diyebiliriz. Hafta sonu gezdiğimiz Rizekent, Çıkrıklı, Toprakkale köylerimizin hiçbir eksiği kalmadı. Toprakkale’de başladığımız kilit taş çalışması sona erdi. Böylece mahallemizin ihtiyacı olan en önemli çalışma Belediyemiz tarafından hayata geçirilmiş oldu. Mahallemizin diğer ihtiyaçlarını da tespit ettik. En kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Çıkrıklı Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal donatı binamızı yerinde inceledik ve önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak İnşallah” diye konuştu.

BAŞKAN ORHAN’A YOĞUN İLGİ

Hafta sonu gittiği mahallelerde 7’den 70’e herkesin ilgisi ile karşılanan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, zaman zaman çocuklar tarafından da ilgiyle karşılandı. Başkan Orhan’dan hediyelerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Başkan Orhan’a yalnızca ilgi gösteren çocuklar değildi. Mahallelerdeki yaşlılarında Başkan Orhan’a ilgisi görülmeye değerdi. Her birinin evladımız diye yaklaştığı yaşlılar Başkan Orhan’a dualar edip beklentilerini sıraladılar.

ORHAN; HİZMET ETMENİN HAZZINI YAŞIYORUM

Dört buçuk yılı aşkın görev süresince yaptığı çalışmalar ile duyduğu hazzı dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüp yaptığımız her çalışmada bunları göz ardı etmemenin gayretinde olduk. Yönetimimizde yer alan personelimizle birlikte takım çalışmasını çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Başarı bu çalışmanın neticesinde kendini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de eksikliklerimizi çok iyi analiz edip hizmetlerimizde çıta yükseltme gayretinde olacağız” dedi.