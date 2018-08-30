Aziziye’de asfalt seferberliği

Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmaları geç saatlere kadar devam ettiriyorlar. Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde süratli bir şekilde sürdürülen çalışmalarda ekipler, yeni imar yollarını da sıcak asfalt ile buluşturuyorlar. Bu yıl 30 bin ton asfaltın dökülmesinin beklendiği çalışmaların kış gelmeden bitirilmesi amaçlanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, benzeri çalışmaların mahalle statüsünde ki köyler de de sürdürüldüğünü hatırlatarak buralarda kilit taşı ve karo düzenlemesi olduğunu söyledi. İlçe merkezlerinde ağırlıklı olarak asfalt serimi yapıldığına dikkat çeken Başkan Orhan, “Nüfusu gün geçtikçe artış gösteren ilçemiz cazibesini de artırıyor. Dolayısıyla hizmetlerin aksatılmadan götürülmesini hedefliyoruz. Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinin bulunduğu Dadaşkent bölgesine 30 bin ton asfaltı 240 bin metrekare alana sermek amacındayız. Ayrıca zaman zaman hizmet alanlarımızda olmayan okul bahçeleri ve özel alanlara da talep halinde serim yapıyoruz. Havaların sıcak olmasının avantajı ile yakın zamanda bu bölgede asfaltsız alan kalmayacak. İki yüz evler bölgesinde şu an çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini de işitiyoruz. Buradan sonra diğer mahalle ve sokaklarımızı da sıfır asfalt ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.