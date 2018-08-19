Aziziye’de bayramlaşma etkinliği

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Belediye Başkan Yardımcıları Cihan Palulioğlu, Mustafa Kahveci, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin katıldığı bayramlaşma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalara geçildi. Başkan Yardımcısı Mustafa Kahveci, konuşmasında Türkiye’nin son dönemlerde yaşadığı ekonomik saldırılara değindi.

Ümmet bilincinin bu günlerde daha da artırılması gerektiğine işaret eden Kahveci, “Kurban Bayramı münasebetiyle sizlerle birlikten olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın aziz Türk milletine ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Gezi olayları ile başlayan 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe kalkışması ile süren kuşatmaların bir müddet daha süreceği aşikârdır. Türkiye’nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, milli onurunu, haysiyet ve şerefini hedef alan bu saldırıların farklı biçimlerine de hazır olmalıyız. Ümmetin bu denli zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde bayramlar büyük önem taşıyor. Bugünlerde ümmet bilinci daha büyük bir önem arz eder hale gelmiştir. Safların sık olması için yüce rabbime dua ediyorum. Hepimizin bayramınızı kutluyor, huzur, sağlık ve inanç dolu günler diliyorum” dedi.

ORHAN; GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞIYORUZ

Aziziye Belediyesi Kültür ve Gösteri Salonu’nda organize edilen bayramlaşma etkinliğinde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyecilik hizmetlerinin önemine değindi. Belediye personeli ile uyum içerisinde bir çalışma sergilediklerini dile getiren Başkan Orhan, Erzurum’un coğrafi olarak en büyük ilçelerinden birinde görev yapmalarına rağmen bu personel dayanışması ve uyumu ile tüm zorlukların üstesinden geldiklerini anlattı. Başkan Orhan, “Yaklaşık dört buçuk yıllık süre zarfında güzel işler yapmak için bir ekip kurduk. Şehrimiz, mahallelerimiz ve köylerimiz için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Buradan birim amirlerimizi ve başkan yardımcılarımız ile personellerimizi görüyorum. Bütün bir ekip aile edasıyla ülkemiz için, bu cennet memleketimiz için, bu kadim şehir için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızı özverili çalışmaları için kutluyorum. Biz bir aileyiz bu aile içerisinde güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah.

1702 kilometre karelik yüzölçümü ile Erzurum’un en büyük en geniş coğrafyaya sahip ilçelerinden birinde hizmet üretiyoruz. 4 yıl önce göreve başladığımızdan günden bugüne Aziziye nüfusunu ve değerini her geçen gün daha katladı. Şüphesiz bu değer kazanımında ekibimizle birlikte yaptığımız çalışmaların önemli rolü var. İlçemizin her köşesinde ihtiyaca uygun çözümler üretiyoruz. Ilıca’da, Dadaşkent’te ve mahalle statüsüne geçen 69 köyümüzde hükümetimizin de desteğiyle önemli işler başardık. Hedefimiz Aziziye’yi marka kentler arasında sokmak ve bu anlamda yakaladığımız çıkışı sürdürmektir.” dedi.

“ZOR DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Orhan, son günlerde Türkiye yönelik ekonomik saldırılara değinerek ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, bu zorlukların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla atlatılabileceğini söyledi.

Başkan Orhan: ”Öyle bir lidere sahibiz ki Amerika’ya sağlam bir duruşuyla gereken mesajı gönderiyor ve göndermeye devam edecektir. Rabbimize hamdolsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir devlet başkanına sahibiz. Bizler belediye hizmeti verirken halkımız için yaptığımız çalışmaları kutsalımız görüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Vatandaşa hizmet bizim kutsalımız hükmündedir. İnanıyorum ki amel defterlerimize yapmış olduğumuz bu çalışalar artı hanemize yazılacaktır. Kurban Bayramı birlikte ve diri olmak demektir. Müdürlerimizden tüm birimlere varıncaya kadar tüm personelimizin bayramlarını kutluyorum. Rabbimden bizlere; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde bir bayram yaşatmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.