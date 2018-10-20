Aziziye'de Çakır sesleri

Seçimlere AK Parti ile ittifak halinde girip girmeyeceği henüz netlik kazanmamış olsa da, MHP de, yoğun seçim temposuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Erzurum'daki seçim kulislerinde konuşulan isimlere her gün bir yenisi eklenirken, merkez ilçe Aziziye'de bu kez Mehmet Musa Çakır'ın aday adaylığı konuşulmaya başlandı. MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayacağı öğrenilen Çakır'ın, parti teşkilatı ve genel merkezle istişare halinde olduğu ifade edildi.

UZUN YILLARDIR HAREKETİN İÇİNDE

Aslen Ilıcalı olan ve uzun yıllardır basın sektöründe faaliyet gösteren Gazeteci Mehmet Musa Çakır, çeşitli dönemlerde MHP Erzurum İl Başkanlığı'nda Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Ülkücü camianın yakından tanıdığı ve küçük yaşlardan beri içinde bulunduğu hareketin önde gelen isimleri arasında yer alan Çakır, aday adaylığı ile ilgili olarak henüz net bir açıklama yapmadı. Mehmet Musa Çakır'ın bu yöndeki çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlaması ve yerel seçim sürecine Aziziye İlçe Teşkilatı'nı ziyaretle ilk startı vermesi bekleniyor.

SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAR BAŞLAMAZ

Öte yandan MHP kulislerinde Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adaylığı düşünen isimler arasında Rafet Özdemir, Mustafa Kızılyar ve Emrullah Akpınar da bulunuyor. Sürecin başlamasıyla birlikte aday adayı sayısının Aziziye gibi, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde de artması beklenirken, MHP Genel Merkezi'nin, Mehmet Musa Çakır da dahil olmak üzere bazı isimlerle çok yakın temas halinde olduğu konuşuluyor.