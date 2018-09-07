Aziziye’de ilaçlama seferberliği

Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca mahallelerinde aralıksız olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarında hemen her noktada titizlikle ilaçlama yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi ekiplerinin oluşturduğu ekipler tarafından yapılan uygulamalarda her bölgenin en az 4 ile 5 defa ilaçlandığı belirtildi. Özellikle sıcak havalarla birlikte ortaya çıkan haşerelerin vatandaşların sağlığına olumsuz etki etmemesi için başlatılan çalışmaların yılsonuna kadar devam ettirileceği kaydedildi.

Ilıca Aşkale yolu üzerinde bulunan Canlı hayvan pazarında da Aziziye Belediyesi tarafından dün itibariyle hemen her köşe ilaçlanarak haşereden temizlendi. Gün boyunca sürdürülen çalışmalarda hayvanların konakladığı yerlerde detaylı ilaçlamaların yapıldığı gözlendi. İlaçlama ekipleri gelen şikâyet ve temennileri de değerlendirerek konum ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyorlar. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, ilaçlama çalışmalarında vatandaşların beklentilerine cevap verme gayretinde olduklarını anlatarak, Aziziye’de hastalık oluşturacak bir duruma mahal vermeyeceklerini dile getirdi. Mahalle statüsündeki birçok köyde de ilaçlama çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Başkan Orhan, “Mahalle statüsünde köylerde günlük olarak çöp konteynırlarının alımını yapıyoruz. Dolayısıyla ilaçlamaları da beraberinde sürdürüp haşere oluşumuna engelliyoruz. Vatandaşlarımızın tüm taleplerine dönüş yapma gayretindeyiz” diye konuştu.