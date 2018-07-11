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11 Temmuz 2018 12:59

Aziziye’de imar yolları açılıyor

Kentleşme ve imarlaşmanın en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Aziziye, buna orantılı olarak artan nüfusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aziziye’de imar yolları açılıyor

11 Temmuz 2018 12:59

Tüm bunlarla birlikte Erzurum’un en büyük yüzölçümüne sahip Aziziye’de belediye tarafından yeni imar yolu çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Her yıl nüfusunu artıran ve vatandaşlar tarafından yerleşim yeri olarak en cazip ilçelerin başında görülen Aziziye sınırları içinde konut üreticilerinin de yüzü gülüyor. Gerek konut üretimi için arsa bulunması gerekse ruhsat talebi konusunda belediyenin kolaylıklar sağlaması ilçeye yatırımların yapılmasına da katkı sağlıyor. Sürekli artan yeni konut alanlarının varlık göstermesi ile birlikte Aziziye Belediyesi’nin yeni imar yolları çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Büyüyen ve gelişen Aziziye’de diğer hizmetler gibi imar yolları çalışmalarının da devam ettirileceğinin müjdesini veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçesinin Erzurum’un en hızlı büyüyen ilçesi haline geldiğine dikkat çekti.


ORHAN; AZİZİYENİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR


Son yıllarda Aziziye ilçesinin artan nüfusuna orantılı olarak ilçe sınırları içinde değişimlerin olduğunu hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hizmet dönemlerinde yaptıkları çalışmalarla Aziziye’nin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Başkan Orhan ayrıca Aziziye’nin son yıllarda aldığı yatırımlarla bölgenin de parlayan yıldızı durumuna geldiğini sözlerine ekledi.




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