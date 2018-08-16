Aziziye’de Kurban Bayramı hazırlığı

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatları ile vatandaşların bayram süresince huzurlu bir bayram geçirmeleri için Belediye Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kurban kesim ve satış yerlerine yönelik tüm hazırlıkların yapıldığını dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bilhassa bayram fırsatçılarına karşı gerekli denetimlerin sıklaştırıldığını anlattı.

Başkan Orhan, “Bayram öncesi ve sonrasında ekiplerimiz, kurban bayramı süresince temizlik çalışması için seferber edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilıca ve Dadaşkent’te birer mobil kurban kesim alanı oluşturulurken, kurbanlarını kendileri kesecek olan vatandaşlar için de belediyemiz tarafından kurban kesim alanları belirlendi. İlçedeki tüm cadde ve sokaklar bayramdan bir gün önce yıkanacak. Bayram süresince de ekiplerimiz, çift vardiyalı bir şekilde çalışacak” diye konuştu.

Aziziye Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşın huzurlu ve güvenli bir ortamda kurban bayramını idrak etmeleri için tüm imkânlarını seferber edecek. Belediye zabıta ekipleri de bayram süresince denetimlerini sıklaştırarak, belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara cezai işlem uygulayacak. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bayram öncesinden başlayarak genel temizlik çalışmasının yanı sıra, bayram süresince kesim alanlarında meydana gelecek koku ve çevre kirliliğini önleyecek tedbirler alarak, çöp konteynırlarında ilaçlama çalışması yapacak.

Ekipler çift vardiya

Sosyal dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı vatandaşların en huzurlu şekilde idrak etmeleri için tüm imkânların seferber edildiğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ekiplerimiz çift vardiya görev yapacak ve başta temizlik olmak üzere, hemşerilerimizin rahatı ve huzuru için her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah birlik ve beraberliğimizin en yoğun şekilde yaşanacağı bir Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Millet olmayı, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, aynı ruh ve gönül ikliminde yaşamanın anlamını şüphesiz en çok bayram günlerinde hissederiz. Yardımlaşma ve dayanışmanın önem kazandığı bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik özelliklerini vurgulamak suretiyle, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere değerli hemşerilerimizin mübarek kurban bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bayramda tam gün mesai

Kurban Bayramı boyunca Aziziye Belediyesi ekipleri tam mesai için alarma geçti. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Zabıta ekipleri, temizlik işleri ve diğer birimlerde tam gün çalışılacağının altını çizdi. Vatandaşların iletişim numaralarından 7 gün 24 saat iletişime geçebileceklerini söyleyen Başkan Orhan, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirmeleri için tam gün uygulamasına geçmiş bulunmaktayız. Hali hazırda Beyaz Masa ekiplerimiz zaten 24 saat ulaşılabilir durumdadır. Bunların dışında temizlik işleri fen işleri ve zabıta ekiplerimizin de bayram süresince çalışacaklarını ifade etmek istiyorum. 444 91 25 numaralı telefondan iletişime geçilebilir ” dedi.