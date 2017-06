Aziziye’de şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Kendisi de şehit kardeşi olan Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu iftar programına katılarak duygusal bir konuşma yaptı. Ilıca Termal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına Aziziye Müftüsü Nurettin Akgül, ilçedeki kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. Başkan Orhan, iftar programına gelen şehit ailelerinin çocuklarıyla yakından ilgilenerek hediye verdi. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı Müftü Nurettin Akgül’ün Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte iftarlar açılırken, yemek duasının ardından İlçe Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu konuştu.

“Vatanı için, bayrağı için, milleti için, devleti için, dini, ezanı ve mukaddesatı için bu toprağa düşmüş şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yine aynı şekilde ‘bize şehitlik yok mu’ diyerek vatan toprağı için çarpışan gazilerimizi, bu güzel insanları da saygıyla anıyorum.” ifadeleriyle sözlerine başlayan Kaymakam Topsakaloğlu, “Bizi biz yapan, bizi bir arada tutan, bizi bir ve beraber eyleyen aziz şehitlerimizin ruhlarıdır ve bu vatan için döktükleri kandır. Bugün bu mukaddes gök kubbe altında iftarımızı rahat ve huzurlu bir şekilde açtık. Dünyanın değişik coğrafyalarında mazlum milletleri ve masum müslümanları görüyoruz. Bir millet olmanın ne kadar önemli olduğunu yakın coğrafyamızdan anlıyoruz. Bizi diğer milletlerden farklı kılan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıdır. Bu millet için, bu devlet için toprağa düşmüşlerdir ve bu coğrafyayı bizim için vatan yapmışlardır. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Yattıkları yerler, yattıkları topraklar nur olsun.” dedi.

Kendisinin de şehit ailelerinin bir ferdi olduğunu ifade eden Kaymakam Topsakaloğlu, şunları söyledi: “Ben de bu ailenin bir ferdiyim ve ben de şehit kardeşiyim. Hakikaten acımız ortaktır. Benim hissettiklerimle sizin hissettikleriniz birdir. Sizler bize her konuda onların emanetlerisiniz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Ne zaman bir isteğiniz, bir arzunuz olursa bizler her zaman yanınızdayız. Sizler o mübareklerin, o güzel insanların emanetlerisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun.”

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu’nun kardeşi Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu, 2015 yılının ekim ayında Dağlıca’da şehit düşmüştü.

Orhan: Şehit aileleri her zaman başımızın tacıdır

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, vatan uğrunda canını seve seve feda eden şehitlerin ailelerinin ve gazilerin her zaman başının tacı olduğunu kaydetti. İftar programına katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Başkan Orhan, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Millet olarak şehitlerimize ve siz saygıdeğer yakınlarına çok şey borçluyuz. Biliyoruz ki bugün, burada huzurlu bir şekilde iftarımızı açtıysak bunu, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize borçluyuz. Sizler de onların bizlere emanetisiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Kapımız ve yüreğimiz sizlere her zaman açık. İstekleriniz, önerileriniz bizim için çok değerlidir. Rabbim sizlerden ve vatan için canını ve kanını feda eden şehit kardeşlerimizden razı olsun.” ifadelerini kullandı. Başkan Orhan, şehit aileleri ve gazilerin yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan bayramlarını da kutlayarak sözlerini tamamladı.

Kaymakam Topsakaloğlu ve Başkan Orhan, iftar sofrasını onurlandıran şehit aileleri ve gazilerle tek tek tokalaşarak, teşekkür ettiler.