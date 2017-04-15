Aziziye’den Digor’a kardeşlik köprüsü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Başkan Yardımcısı Halil Özcan, meclis üyeleri Hüseyin Bekmez ve Mehmet Akarsu ile birlikte Digor’a gitti. Digor Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Güngör’ü ziyaret eden Başkan Orhan, ilçenin sosyal ve kültürel yapısı, coğrafi özellikleri ile potansiyelleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güngör ile birlikte önce harita üzerinde ilçeye yapılabilecek hizmetler noktasında istişare eden Başkan Orhan ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki ‘Evet’ karargahını ziyaret etti. Esnaf ziyareti gerçekleştiren ve ardından kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güngör ve Başkan Orhan ilçe halkının taleplerini dinlediler.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaklaşık 24 bin nüfusa sahip ilçenin hizmet bakımından oldukça geri kaldığını, iki saat sabah ve iki saat öğleden sonra olmak üzere, günde toplam dört saat su verilebildiğine dikkat çekerek, ilk etapta su sorununun çözümü için bir çalışma yapacaklarını kaydetti. İlçeye Aziziye’de yaptıkları model park projelerinden birisini uygulayacaklarına işaret eden Başkan Orhan, “İlçe nüfusunun 4 bine yakın kısmı merkezde yaşarken, diğer kısım kırsalda, yani köylerde yaşıyor. İlk etapta merkezde yaşayan kardeşlerimize hizmet için ilçemizde uyguladığımız ışıklandırmalı ve tam donanımlı parklardan bir tane de Digor’a yapacağız. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun parkı, kamelyaları ve spor aletleri olan, ışıklı, tam donanımlı bir parkı hizmete sunacağız. Kardeşlik köprüsü projesiyle, ilçe kaymakamı ve aynı zamanda kayyum belediye başkanı olan Mustafa Güngör ile de her zaman iletişim halinde olacak, ilçenin acil sorunlarının çözümü için de, imkanlarımız ölçüsünde katkı sunacağız.” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Güngör de, Başkan Orhan ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, kardeşlik köprüsünün kurulmasıyla ilçenin kalkınma yolunda ciddi adımlar atacağına inandığını söyledi.

Başkan Orhan, beraberinde getirdiği Oltu Taşı tesbih ve yöresel ehramdan yapılan hediyelik eşyaları Kaymakam Güngör’e hediye etti.

Bilindiği gibi, terör örgütü propagandası ve resmi evrakta sahtecilik yapan belediye başkanları görevden uzaklaştırılarak, ilgili belediyelere kayyum ataması yapıldı. Bu kapsamda geçtiğimiz şubat ayında İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Digor Belediyesi’ne de ilçe Kaymakamı Mustafa Güngör kayyum olarak atanmıştı.