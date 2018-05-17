Lig Play Off mücadelesinden Ümraniyespor’u eleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da bütün camia, Süper Lige şartlandı.

Basın Sözcüsü Metin Barlak, “Cumartesi akşamı Süper bir sevinç yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı kulüpte moraller yerinde olduğunu ve son haftalarda mükemmel bir form grafiği yakaladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, "19 Mayıs Cumartesi günü Bursa’da tarihi bir maça çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu zorlu maçı kazanıp camiamıza büyük ve haklı bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Çünkü bu şehir Süper Lige çok yakışır" dedi.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın oyun disiplini ve taktik üstünlüğü, futbolcuların da yetenek ve azimleri ile 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige çıkacaklarına inandıklarına dikkat çeken Metin Barlak, şunları söyledi:

"Camia olarak kenetlendik, tek yüreğiz. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in özverili çalışmaları ve taraftarımızın da desteğiyle, 17 yıllık Süper Lig hasreti, 19 Mayıs günü sona erecek."

Bursa’da oynanacak olan final maçı öncesinde mavi-beyazlı taraftarlar için belirlenen 16 bin 846 adet biletin satışta olduğunu hatırlatan Metin Barlak, şu bilgileri verdi:

"Biletler, 17 Mayıs günü saat 10.00’dan sonra Bursa ve Erzurum Stadyum gişelerinden satışta olacak. Maraton 30 ve kale arkası tribünü de 10 TL olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yönetim Kurulu olarak Başkan Yardımcısı Zafer Aynalı’nın girişimleri ile Maraton Tribünü ve Kuzey Kale arkası tarafımıza verilmiştir. Erzurumspor Kulübümüze ayrılan bilet sayısı 16 bin 846 adet olarak belirlenmiş, her iki takım taraftarlarına da eşit bilet sayısı tahsis edilmiştir. Bu önemli müsabakaya sadece Erzurumspor Pasolig Kartı olanlar bilet alabileceklerdir. Bu arada protokol tribününde sadece yönetim kurulu üyelerine yer verilirken, tarafımıza yer tahsisi veya davetiye verilmeyeceği açıklanmıştır."