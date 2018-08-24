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24 Ağustos 2018 11:48

Baba Ocağını restore etti, aşıklarla program yaptı

Oltulu işkadını Yaşargül Aktepe, Oltu Cumhuriyet Mahallesindeki baba ocağı restore etti aşıklarla yaptığı programla eski günleri yad etti.

Baba Ocağını restore etti, aşıklarla program yaptı

24 Ağustos 2018 11:48


30 yıl önce ilçeden ayrılan Aktepe, anne ve babasının vefatından sonra evin boş kaldığını belirterek, evin atıl durumda olmasından son derece rahatsız olduğunu, çocukluğunu geçirdiği evi yeniden restorasyon yaptırarak ilk gecesinde yakın aile dostlarını ağırladı.


Evin bahçesinde çağırdığı yakın akraba ve aile dostlarına yemek veren Aktepe, davetlilere bir de sürpriz yaparak halk Ozanı Mustafa Aydın ve Erol Şahiner’i davet ederek dostlarını unutulmaz bire gece yaşattı.


Aşıkların türküleriyle hüzünlenen Polat ailesi eski günlerdeki gibi bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.


Aşık Erol Şahiner, ilk kez böyle bir programa katıldığını belirterek “İlk olmasına rağmen çok güzel bir program oldu” dedi.


Ev sahibi iş kadını Yaşargül (Polat) Aktepe ve ablası Gülseren (Polat) Bekarlar, geceye katılan akraba ve aile dostlarına yemek ve semaver çayı ikram ettiler.


Yaşargül (Polat) Aktepe, “Bu kurban Bayramını eskiden olduğu gibi evimizi şenlendirmek istedik. 30 yıl önce evlenip ayrıldığım baba ocağını yeniden tüttüreyim istedim. Akrabalarım ve baba dostları evimize yeniden gelip gitsin istedim. Çok duygulandım. İyi ki de böyle bir program düzenlemişim eskileri yad ettik anıları tazeledik bu gece bizleri yalnız bırakmayan akraba ve baba dostlarımıza ve aşıklarımıza çok teşekkür ederim. Nasip olursa her yıl böyle bir program yapmayı düşünüyorum” dedi.




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