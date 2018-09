Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü törenle açıldı

Açılışa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şenay Yalçın, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt, çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.

"Birinci önceliğimiz eğitim"

Bahçeşehir Kolejini Erzurum'da görmekten sevinç duyduğunu söyleyen Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Bu kurumu ilimizde görmek bizi sevindiriyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının yöneticilerine teşekkür ediyorum. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bunun için geleceğe ve değişime ayak uydurabilmek adına çocuklarımıza kaliteli bir eğitim vermek zorundayız. Erzurum'daki kuruluşların birinci önceliği eğitimdir. Şehrimizin her noktasını kontrol ettik ve nerede eğitime ihtiyaç olan yer varsa oralara okul yaptık" diye konuştu.

"En büyük yatırım eğitimdir"

Eğitimin bir milletin geleceğe yatırımı olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu kadar kaliteli bir eğitim kurumunu şehrimize kazandıran Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının yöneticilerine teşekkür ediyorum. Eğitim bir milletin yarınlarına yapılan en büyük yatırımdır. Eğer uzun vadeli düşünüyorsak; yemeğimizden, içeceğimizden ve her şeyimizden kesip çocuklarımıza kaliteli eğitimi vermemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

"İlimin ve bilimin olmadığı her yer bize uzaktır"

Türkiye'nin dört bir yanında kaliteli ve vizyonlu eğitimi vermeye çalıştıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Erzurum halkı okulumuza büyük ilgi ve güven gösterdi. Bahçeşehir Koleji olarak 25'inci yılımız. 25 yıldır artan bir heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına yurdumuzun her köşesinde 125 okulda kaliteli eğitim vermeye devam ediyoruz. Erzurum bu konuda çok önemli, milli değerleriyle bizim gibi ülkesine değer katan kurumlara sahip çıkıyor. İlimin ve bilimin olmadığı her yer bize uzaktır. Ben bu düşünceyi kurumumuzun ve diğer eğitim kurumlarının pusulası olarak görmek istiyorum. Ülkemizin her tarafında bu vizyonla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı kaliteli eğitimle buluşturmak istiyoruz. Çünkü çocukların bizim geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da bizim en büyük sermayemiz bu okullar değil. Çünkü bu binalar her şekilde inşa edilebilir. Asıl sermayemiz çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizdir. Bu topraklar yüzyıllar önce geleceğe bilimi taşıyan insanların toprakları. Biz onların miraslarına sahibiz ve çocuklarımıza bu yönde kaliteli eğitim vereceğiz. Onların bugünün ve geleceğin dünyasına hazır olmalarını istiyoruz. Bunun için 21'inci yüzyıl neye gerek duyuyorsa onları çocuklarımıza vereceğiz. Nitekim çocuklarımızı dünya dillerini konuşabilen, eleştirel düşünebilen ve iletişim kurabilen bireyler olarak yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Kolejinin Erzurum'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt ise, "Erzurum'a Bahçeşehir Kolejini kazandırmak için bizler, genel merkezimiz ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere çok çaba gösterdik. Kurumumuzun Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra kurdele kesimi yapılarak, katılımcılarla kampüs gezildi.