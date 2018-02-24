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24 Şubat 2018 17:15

Bakan Akdağ: “AK Parti ve MHP bu ittifakı ilk olarak 15 Temmuz’da yapmıştı”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti ve MHP’nin İttifakının başlangıcının 15 Temmuz olduğunu söyledi.

Bakan Akdağ: “AK Parti ve MHP bu ittifakı ilk olarak 15 Temmuz’da yapmıştı”

24 Şubat 2018 17:15


AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Milli meselelerde bir arada olmak önemli Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Devlet Bahçeli’nin bu konudaki tutumları Türkiye’de bir ittifakın önünü açmıştır. Bu ittifakı 15 Temmuz’da gördük meydanlarda olan Erzurumlular AK Partinin ve Milliyetçi Harekat Partisinin sembolik işaretlerini bir elinde Rabia işareti diğer elinde bozkurt işaretiyle yaparak bize bu ittifakı gösterdi. Bunları onlara kimse öğretmedi ama gençlerimiz birlikte durmanın omuz omuza durmanın günün geldiğini gördükleri için bunu yaptılar bugün AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi arasında ki ittifak bunun eseridir bunun sonucudur.” dedi.


CHP ve HDP de birbiriyle ittifak yapabilir


CHP ve HDP ittifak yapabileceğini ifade eden Akdağ, “Başka partilerde ittifak edebilirler Cumhuriyet Halk Partisiyle Halkların Demokrat Partisi birbirine çok yakın birçok meselede ortak açıklamalarda bulundular birbirine destek verdiklerini görüyoruz kendi bilecekleri iştir milletin takdiri onlar böyle bir yolu tercih edecekler bizde böyle bir yolu tercih ettik” diye konuştu.


Erzurum’da artık sis uçaklara engel olmayacak


Havalimanının Erzurum’un ekonomisi açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Akdağ, “Milletvekillerimizle 15 günde bir araya geliyoruz ortak düşüncemiz Erzurum’a daha fazla nasıl hizmet ederiz. Eksiklerimiz varsa nasıl çözeriz kafa yoruyoruz tartışıyoruz bu kafa yormanın neticesinde Erzurum’da ki havalimanının sisten dolayı zaman zaman hizmet verememesi uçakların inişte zorlanmasını gündeme getirdik. Bunun sonucunda Erzurum’da ki havalimanının uçuş kategorisini kategori 2’den kategori 3’e çıkarma kararı aldık. Bunun anlamı şu; şuanda 300 metre bir mesafede görüş varsa uçaklar piste inebiliyorlar bu kategori 3’e geçince sis hiçbir zaman engel olmayacak Erzurum’un ekonomisi açısından turizmi açısından büyük bir kolaylık oluşturacak ve bölgenin lokomotif şehri olarak havalimanını belirli bir noktada yükseltmiş olacak” diye konuştu.




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