Bakan Akdağ, Erzurum’da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında Doğu illerinde oy verme işlemi saat 07: 00’de başladı. Doğu’da oy verme işlemi saat 07.00’de başlayan 32 ilden Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Muş, Ardahan ve Iğdır’da da seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Bu illerde oy verme işlemi saat 16.00’da sona erecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’da oyunu Erzurum Lisesinde 1114 nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bakan Akdağ, “Evde sağlık bakımı alan yada hastanelerde bugün için yatıyor olup oy kullanmaya gitmek isteyen ve hekimlerinin de müsaade ettiği kişilerin sağlık personelimizin yardımıyla evde sağlık hizmetleri ekiplerimizle sandığa taşıyacağımızı söylemiştik. Bugün bu vazifeyi yerine getiriyoruz. Böyle önemli bir demokratik hakkın ifasına vesile olduğumuz için de doğrusu çok mutlu oluyorum” dedi.