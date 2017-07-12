Dr. Recep Akdağ, "Bana en ağır geleni Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ demesi. Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkarsın" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kardelen TV’de Gündem Özel programına konuk oldu. İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Esat Bindesen’in sorularını cevaplandıran Bakan Akdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine değindi.

Kılıçdaroğlu’nu ‘kontrollü darbe’ söylemi üzerinden sert bir dille eleştiren Bakan Recep Akdağ, ayrıca ana muhalefet liderine çağrıda bulundu. Akdağ, "Bana en ağır geleni Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ demesi. Şimdi gelse de demokrasi şehitlerinin ailelerinin yanında dese bunu bakalım ne oluyor? Gerçekten Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkarsın ne söylemek istiyorsa açıkça söylesin. Açıkça da söylemiyor sadece milletin kafasına bir soru işareti koyma çabasında. Millet böyle siyaset cambazlıklarını çok gördü. O geceyi yaşayan, canlarını feda eden şehitler, ayağa kalkan milyonlar var ne kontrollü darbeden bahsediyorsun kardeşim. Milyonların oy verdiği bir ana muhalefet partisini böyle bir ifadeyi nasıl kullanır? Bunu aklım ve ruhum almıyor kendisini de ilk gördüğüm zaman kendisine söyleyeceğim; sayın genel başkan ne yapıyorsunuz siz diye" ifadelerini kaydetti.

"FETÖ mağduru dediğiniz zaman milletin mağdurluğunu anlamamız gerekir"

Kamuoyunda zaman zaman yer alan ‘FETÖ mağdurları’ ifadesini yanlış bulduğunu savunan Bakan Akdağ, "Benim ağrıma giden ikinci biz söz ise ‘FETÖ mağdurları’dır. Bir şeyi söylersin söylersin sonra milletin kafasına yerleşir sanki öyle bir şey varmış gibi. FETÖ mağduru dediğiniz zaman milletimizin mağdurluğunu anlamak lazım. Büyük bir fitne oluşturdular bununla baş etmek kolay değil" şeklinde konuştu.

"Vatandaşa sorsan kontrollü darbeyi yüzde 10 bile çıkmaz"

Yenikapı ruhunun yeniden yaşanabileceğinden ümit olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ümitvar olmamız lazım. Biz AK Parti olarak diyaloğu iyi yapan bir partiyiz. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi mesele sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman takındığı zoraki nezaketin yanında aslında bu meselelerde çok katı duruyor. Söylediğimiz gibi yok mağdurlar edebiyatı yok bu kontrollü darbe meselesi falan. Bunu yapmaması gerekiyor ama bunu yaparsa da ben şuna benzetirim; bu Yenikapı ruhu sonrası yürüyüşü kendisine geçici bir güç verebilir bunlar. Parti içinde çok çatlak sesler vardı ve kendisinin de buna ihtiyacı vardı. Kendi yerini sağlamlaştırabilir ama millet nezdinde bu Kılıçdaroğlu’na hiçbir şey kazandırmaz. Millet bu Yenikapı ruhunu yaşatıyor zaten. Anketler var ortada. Vatandaşa sorsan kontrollü darbeyi yüzde 10 bile çıkmaz. Dolayısıyla bu ruh yeniden kazanılabilir" dedi.

"Bizim özel harekatçılarımızın eline su dökemezler"

Terörle mücadelede etkin bir üstünlük sağlandığını sözlerine ekleyen Akdağ, son olarak şunları söyledi:

"Terörün bana göre sadece beli de kırılmadı, kafası da ezildi. Ben iki gün önce Van’daydım. Generalimiz ile de konuştum müthiş bir üstünlük sağlamış durumdayız. Bizler Amerikan filmlerindeki onların özel harekatçılarını görüyoruz inanın bizim özel harekatçılarımızın ellerine su dökemezler. Bu jandarma için de böyle polis için de böyle. Artık dağa kimse çıkmıyor. Yurt dışından içeriye de terörist çok çok az girebiliyor. Duvarlar yapılıyor ve bunlarla çok iyi bir koruma sağlanıyor. Şimdi silahlı terörün halkımızın üzerindeki baskı gücünü kırdık."