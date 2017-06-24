Bakan Akdağ’dan sürücülere trafik, vatandaşlara tatlı uyarısı

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlara tatlı ve şekerden uzak durması tavsiyesinde bulunan Akdağ, "Baklava yiyecekseniz bütün bir günde iki dilim baklava yeseniz herhalde yeter" dedi.

Erzurum Valiliğini ziyaret eden Bakan Akdağ, vatandaşların bayramını kutlayarak uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

"Ne olur dikkatli olun"

Sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyaran Bakan Akdağ, "Bütün vatandaşlarımızdan iki hususta istirhamım olacak. Birincisi, yolculuğa çıkan şoförlerimiz ne olur dikkatli olun, sürat yapmayın, uykusuz araç kullanmayın. Araçlardaki bütün yolcularımızın sadece önde oturanların değil diğerlerinin de hatta toplu taşımalarda yolculuk yapanların da emniyet kemeri takmasını salık veriyorum. Son derece önemli bir iştir hayat kurtarıcı olabilir. Hem kendimizin hem çocuklarımızın emniyet kemeri hususunda büyük bir hassasiyet göstermeliyiz" dedi.

"Bir günde iki dilim baklava yeter"

Vatandaşların tatlı ve şekeri ölçülü olarak tüketmesi tavsiyesinde de bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bir de işin yemek tarafı var tabi ki de. Ramazan’dan çıktık 17 saat süren uzun açlık dönemleri geçirdik. Dolayısıyla Ramazan’da abur cubura düşmemek lazım. İkramı çok seven bir milletiz. Özellikle tatlı ikramı oluyor tabi ki ikramları kabul edeceğiz ama küçük porsiyonlar almak lazım. Yani baklava yiyecekseniz herhalde bütün bir günde iki dilim baklava yeseniz yeter. Kadayıf dolması yiyecekseniz bütün bir günde iki tane için de böyle. Özellikle şekeri ve tatlıyı çok tüketmek rahatsızlık verebilir. Bu kalp hastalığı ve şeker hastalığı olanlar için biraz daha yani yeme konusunda muktedir olmak gerekiyor" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarının da Ramazan Bayramını kutlayan Bakan Recep Akdağ, çikolata ikramında bulundu.