Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:20

Bakan Aslan, Erzurum’un karayolu ağını helikopterden inceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Palandöken Lojistik merkezi açılışı için geldiği Erzurum’da helikopterle kentin karayolu ağını da havadan inceledi.

Bakan Aslan, Erzurum’un karayolu ağını helikopterden inceledi

13 Haziran 2018 15:20


Yeni Erzurum-Kağızman-Iğdır bağlantılı Nahçıvan yolu için incelemelerde bulunan Bakan Arslan, çift şeritli bölünmüş yolun 3 bölümden oluştuğunu, Erzurum-Karakurt, Karakurt-Kağızman ve Kağızman-Iğdır karayolu güzergahında bulunacak köprüleri, kavşak ve geçitleri ile bölgenin örnek projeleri arasında yer alacağını kaydetti.


Bakan Arslan, "Amacımız Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ulaşımın bölünmüş yollar ile sağlanması. Edirne’den Kars’a, Iğdır’a, Nahçıvan’a gidecek yolcularımızın bu konfor ile seyahatini sağlıyor olacağız. Erzurum-Karakurt-Kağızman-Iğdır bölünmüş yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yollar ile ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ekonomisine büyük katkı sunacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç