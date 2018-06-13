Bakan Aslan, Erzurum’un karayolu ağını helikopterden inceledi

Yeni Erzurum-Kağızman-Iğdır bağlantılı Nahçıvan yolu için incelemelerde bulunan Bakan Arslan, çift şeritli bölünmüş yolun 3 bölümden oluştuğunu, Erzurum-Karakurt, Karakurt-Kağızman ve Kağızman-Iğdır karayolu güzergahında bulunacak köprüleri, kavşak ve geçitleri ile bölgenin örnek projeleri arasında yer alacağını kaydetti.

Bakan Arslan, "Amacımız Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ulaşımın bölünmüş yollar ile sağlanması. Edirne’den Kars’a, Iğdır’a, Nahçıvan’a gidecek yolcularımızın bu konfor ile seyahatini sağlıyor olacağız. Erzurum-Karakurt-Kağızman-Iğdır bölünmüş yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yollar ile ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ekonomisine büyük katkı sunacağız" dedi.