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11 Temmuz 2017 16:06

Bakan Recep Akdağ’dan şehit ailesine ziyaret

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinden Yakup Sürücü’nün ailesini ve Karskapı şehitliğini ziyaret etti.

Bakan Recep Akdağ’dan şehit ailesine ziyaret

11 Temmuz 2017 16:06


Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, beraberindeki Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte demokrasi şehidi Yakup Sürücü’yü kabri başında ziyaret etti. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan polis memuru Yakup Sürücü’nün kabristan ziyaretinin ardından baba İbrahim Sürücü ve aileyi ziyaret eden Bakan Recep Akdağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Karskapı şehitliğine ziyarette bulundu.




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