İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için alınacak olan tedbirleri dışardan kontrol eden birimlerin kurulacağını söyledi.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için yapıl Seçim Bölge Güvenlik Toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Anadolu’daki 8 ilin Valisi, İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, yapılacak olan seçim kampanyalarında, seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik önlemleri ve tedbirleri hakkında Valileri, İl Jandarma Komutanlarını ve İl Emniyet Müdürlerini bilgilendirdi.

Yeni hükümet sisteminin ilk seçimi olacağını söyleyen Bakan Soylu, alınacak olan tedbirleri de kontrol edecek birimlerin kurulacağını ifade ederek, “Bu seçim 16 Nisan 2017’deki referandumda kararlaştırılan yeni hükümet sisteminin ilk seçimi olacak. Dolayısıyla mevzuat itibariyle bir takım yenilikler var ayrıca yaşanan gelişmelerden bir takım yapılan açıklamalardan da anlıyoruz ki dünyanın hemen her yerinde uluslararası toplum tarafından da yakından takip edilen bir seçim. Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi bekliyor. Haliyle her zamankinden daha fazla dikkat daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bakanlık olarak bizim burada ki pozisyonumuz nettir. Seçim halkın seçimidir, seçim vatandaşın seçimidir, işin siyasi anlamı sonuçları elbette ki olacaktır ama Bakanlık olarak bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe meydan bırakmadan bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa milletimizin hür iradesini yansıtabilmektir. Bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmama düşüncesindeyiz. Alınan tedbirleri dışardan izleyecek kontrol edecek birimler oluşturacağız. Yani birinci güvenlik alanımız ikinci güvenlik alanımız dışında bir ana izleyici 3. göz sürekli güvenlik açısından bakabilen bir anlayışı oluşturmak durumundadır. Bize ortalama haftada bin civarında istihbarat gelir. Yoğun zamanlarda bu bin 400, bin 500 civarına çıkarırız bunların bazen ikisi bazen beşi esas anlamda işinize yarar diğerlerini de takip ederiz. Ama hiçbir ihbarı hiçbir mesajı aman ha dursun diyebilecek bir lüksün olmadığı bir dönemdeyiz. Hepsiyle teker teker ilgilenmek durumundasınız aynı zamanda toplumsal bazı olayların kişiler arasında çıkan, gruplar arasında çıkan bazı olayların bu siyasal dönemin harareti sebebiyle büyük bir toplumsal olay bizzat sizlerin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum. Hemen hemen 24 günlük bir kampanya süresi olacak bizde çok dikkatli olacağız o kampanyaların güvenli olabilmesi için. Ramazan ayında genellikle iftar ve iftar sonrası parti kampanyaları olacaktır bizim de görevimiz akşam saatlerinde bu güvenliği sağlayabilmektir.” dedi.

“Meşrutiyet alanı üzerinden gayri meşru alan oluşturuyorlar”

Terörle mücadele konusunda önemli bir paylarının olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Buraya gelmeden önce Mardin’deydim esnaf ziyareti yapalım dedik bize şunu söylediler; oteller yüzde yüz dolu. Yani Mardin’in kendi insanına otel odalarında yer yok. Yani buradan anlamalıyız ki memleketimizin bu huzur ve güvene ulaşmasında büyük bir payımız ve emeğimiz var. Terörle mücadelede asayişle mücadelede özellikle uyuşturucuyla mücadelede ve ülkemizin her noktasında şehir olsun, kırsal olsun, mezra olsun her noktasında ay yıldızlı bayrağımızı bu ülkenin güvenliğinin huzurun tesis edilmesinde büyük bir emeğimiz var. Böyle bir ortamda bunu hem muhafaza etmek hem de bu kimliği yarına daha anlamlı taşıyabilmek bizim en önemli sorumluluklarımızdır. Maalesef Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da meşru hallerle gayri meşru halleri birbirine karıştırarak iyi niyeti istismar etmek isteyen bir hali hep beraber gördük. Özellikle siyasal hayatı terör diliyle beraber istismar etmeye çalışanları da bu coğrafya bu bölge gördü. Bu toplantıyı yapmamızın yegane sebebi bir vatandaşın en önemli hakkı oy kullanma hakkıdır. Özgür ve hür iradesini sandığa yansıtmasını temin edebilmektir. Oysa sizlerde bende biliyoruz ki kırsalda hatta bazen şehirlerde tehditle şantajla dağdan selamla milletimizin hür iradesinin sandığa yansımaması terör iradesinin sandığa yansımasını isteyen gruplardır. Yine de dikkatli olmalıyız kötüler boşluk arar işte o boşluğu vermemek içinde biz elimizden gelen bütün imkanlarımızı kullanarak bize düşen görevi yerine getireceğiz. Terör diliyle konuşan bir siyasetçi Şırnak valimizi tehdit ediyor sebebi ise köyleri ziyarete gitti diye. Bir halkın bir vatandaşın valisiyle buluşmasının nerede bu ülkede suç teşkil ettiği kabahat teşkil ettiği bir durum teşkil etti. Tam tersi buluşmaması kabahat gitmemesi kabahat ama terörün diliyle konuşan siyasetçiler maalesef meşrutiyet alanı üzerinden gayri meşru alan oluşturmak için çaba sarf etmektedir” şeklinde konuştu.