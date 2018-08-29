Bakkallar ve Manavlar Odası’ndan BB. Erzurumspor’a ziyaret

Oda Başkanı Erdoğan, “Öncelikle Erzurumspor’umuza 3 yılda 3 kupa kazandırarak Türk futbol tarihine adını altın harfler yazdırmasında büyük emekleri bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Süper Lig’e çıkan Erzurumspor’umuzun aslan yürekli futbolcularını, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, yönetimimizi ve her şeyden önemlisi bizleri destekleyen bu kadim kentin yürekli taraftarlarını canı gönülden kutluyorum. Süper Lig Erzurum’a Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Erdoğan, daha sonra Kulüp As Başkanı Ünsal Kıraç’a kulübe verdikleri başarılı desteklerinden ötürü teşekkür ederek süper lig yolunda başarı dileklerini ilettikten sonra, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra, mavi-beyazlı oyunculara tatlı ikramında bulundu.