Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 09:13

Bakkallar ve Manavlar Odası’ndan BB. Erzurumspor’a ziyaret

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurumspor Tesisleri’nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u antrenman sahasında ziyaret ederek Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’a Bakkallar ve Manavlar Odası’nın plaketini takdim etti.

Bakkallar ve Manavlar Odası’ndan BB. Erzurumspor’a ziyaret

29 Ağustos 2018 09:13


Oda Başkanı Erdoğan, “Öncelikle Erzurumspor’umuza 3 yılda 3 kupa kazandırarak Türk futbol tarihine adını altın harfler yazdırmasında büyük emekleri bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Süper Lig’e çıkan Erzurumspor’umuzun aslan yürekli futbolcularını, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, yönetimimizi ve her şeyden önemlisi bizleri destekleyen bu kadim kentin yürekli taraftarlarını canı gönülden kutluyorum. Süper Lig Erzurum’a Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.


Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Erdoğan, daha sonra Kulüp As Başkanı Ünsal Kıraç’a kulübe verdikleri başarılı desteklerinden ötürü teşekkür ederek süper lig yolunda başarı dileklerini ilettikten sonra, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra, mavi-beyazlı oyunculara tatlı ikramında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç