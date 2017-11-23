Balkanların altın tekmelerine kutlama

Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü sporcusu Lokman Doğan ile balkan ikincisi olan Aziziye Gençlik Sporlu Şevki Ağırman ve Ayşenur Çelik , Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal, antrenörler Zafer Kavcı ve Rahmi Ak ile birlikte Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

Oldukça neşeli bir ortamda geçen ziyarette, Balkan fatihlerini kutlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, milli sporcuları ödüllendirdi.

EĞİTİMİNİZİ KESİNLİKLE AKSATMAYIN

Milli taekwondocuların elde ettikleri madalyaların ilimiz ve ülkemiz adına önemli olduğunu belirten Taşkesenligil, başarılı sporculardan eğitimlerini de aksatmadan yapmalarını ve derslerinde de başarılı olmalarını istedi.

Taşkesenligil, “Bu sporcularımızın başarıya ulaşmasında en büyük rolü oynayan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. İl temsilcimiz Süleyman Baykal’a da hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.