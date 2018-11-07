BAM'da 60 bin dosyadan yüzde 65-70'ine karar verildi

Bölge Adliye Mahkemesi, diğer bir adı ile Erzurum İstinaf Mahkemeleri'ne gelen 60 bin dosyadan yüzde 65-70'i karara bağlandı.

Türk yargı sisteminde "milat" olarak nitelendirilen İstinaf Mahkemeleri'nden biri de "Bölge Adliye Mahkemesi" (BAM) olarak 20 Temmuz 2016 tarihinde Erzurum'da faaliyete geçti. O tarihten beri Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelen dosya sayısı 60 bini buldu. Başsavcı Ünal Bingül, ceza dairelerine gelen dosyaların yüzde 55-60'ına karar verildiğini, hukuk dairelerindeki dosyaların da yüzde 65-70'inin karara bağlandığını bildirerek, son durum itibariyle gelen dosyaların Ceza Dairelerinde ortalama 2 ila 7 ay arasında, Hukuk Dairelerinde ise bir ila 8 ay arasında karara çıktığını söyledi.

Bingül, karara bağlanan dosyaların yüzde 80'inin kesinleştiğini, yüzde 20'sinin Yargıtay'a gittiğini, böylece ilk derece mahkemeler ile Yargıtay-Danıştay arasında görev yapan ara-üst mahkemeler konumundaki istinafların sisteme ciddi anlamda soluk aldırdığını ifade etti.

15 İLDEN 86 ADLİYENİN ARA-ÜST MAHKEME ADRESİ

Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 daire bulunuyor. Bunlardan 6'sı hukuk, 7'si ceza dairesi. Bölgede, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis illerinden toplam 86 adliyeden dosyalar Erzurum İstinaf Mahkemelerine geliyor.

ERZURUM'A FARKLI BİR KATKI

Erzurum'un Aziziye ilçesi, eski tanımı ile Dadaşkent'te 2008 yılında Avrupa standartlarına uygun şekilde yapılan bina, ilk başlarda Erzurum iklim koşullarına pek uygun değildi. Ancak, 2016 yılında "Erzurum İstinaf Mahkemeleri" tabelasının asılmasıyla birlikte bina ve çevre düzenine bir el dokundu. Olağanüstü bir gayretle yapılan çalışmalar sonucu bina iç ve dış dizayni ile gerek genel durumu gerekse çevre düzeniyle birlikte güvenli ve rantabl hale getirildi. Bölge Adliye Mahkeme binasının birinci katında ise Bölge İdare Mahkemesi olup,14 il'e hizmet vermektedir. Bu illerden gelen idare ve vergi mahkemelerinin dosyaları karara bağlanmaktadır. Çevredeki geniş park alanı, binaya giriş çıkışlardaki rahatlık, güvenlik kontrolleri, güleryüzlü insanlar, engelli sandalyelerine kadar pekçok şey düşünülmüş ve pozitif anlamda dikkat çekiyor.

Başsavcı Bingül, Bölge Adliye Mahkeme binasının çevre duvarının önüne Aziziye belediyesi ile birlikte 15 Temmuz Anıtı yaptırdıklarını belirtti. Hemen bitişiğinde aynı adlı kamelyaların bulunduğu park ise yine Aziziye Belediyesi'nce tamamlanmak üzere. Park, 10 gün içerisinde hizmete açılacaktır. Bölge Adliye Mahkemesi'nin yanı başındaki 100 lojman da görev yapan ve yapacak hakim, savcı ve diğer görevliler için ayrı bir rahatlık. Başsavcı Bingül, Erzurum halkı adına ayrıca müteşekkir olduklarını belirterek, "Erzurum'a böyle bir bina ve lojmanların yapımında çok büyük emekleri, destek ve katkıları olan Adalet Bakanımıza, Bakanlık yetkililerimize ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Türk Yargısı adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ, ANCAK..

Erzurum Barosu Başkanı Avukat Talat Göğebakan, Bölge Adliye Mahkemesi'nin veriler ve çalışmalarıyla Türkiye'nin en iyisi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Kendi çabaları ile muazzam bir çalışma yapıyorlar. Ancak mahkemelerde ağır ağır yığılmalar başladı. Daire sayısı, hakim savcı sayısı yetersiz. Bu da Erzurum'u aşan genel, güncel bir durum. Belli kıdemde hakim savcıya ihtiyaç var. Umarız en kısa sürede bu ihtiyaç da giderilir."