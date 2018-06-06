Baro Başkanı Göğebakan: “TKF seçimleri biran evvel yapılmalı”

Göğebakan, "Kayak sporunun başşehri olan Erzurum’un bu durumdan daha fazla etkilenmemesi için Yasa ve Kayak Federasyonu Ana Statü hükümleri gereğince derhal komisyonun kurulması ve seçimin yapılması gerekmektedir" dedi.

Kayak Federasyonu’nun 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan 4’ncü Olağan Genel Kurulu, ana statüye göre delege listelerinin usul ve esasta usulsüz olduğu için Spor Tahkim Kurulu tarafından iptal edildi. Başkan adayı Fatih Kıyıcı’nın, oy hakkı olan kulüplere oy hakkı verilmediği gerekçesiyle Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edildi ve federasyona bildirildi. Tahkim Kurulu, Kayak Federasyonu’na bu düzenlemelerin yapılarak, yeniden delege listesinin belirlenmesi konusunda talimat verdi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Erzurum Barosu şehrin menfaatlerini düşünerek harekete geçti.

Baro Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Göğebakan şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Türkiye Kayak Federasyonu yönetimsel açıdan çok sıkıntılı bir süreçtedir. Bu yönetim sıkıntısı özellikle kayak sporunun ve kış turizminin en önemli şehri olan Erzurum’da çok olumsuz etkiler doğurmaktadır. 3289 sayılı yasa ve TKF Ana Statüsü hükümleri gereğince seçimleri yapmak üzere oluşturulması gereken kurul oluşturulmamış ve yapılması gereken seçim yapılamamıştır. Kayak sporunun başşehri olan Erzurum’un bu durumdan daha fazla etkilenmemesi için Yasa ve Kayak Federasyonu Ana Statü hükümleri gereğince derhal komisyonun kurulması ve seçimin yapılması gerekmektedir. Erzurum Barosu ısrarla sürecin takipçisi olacaktır. Erzurum 2026 Kış Olimpiyatlarına aday şehirdir. Ciddi, istikrarlı ve güvenilir bir Türkiye Kayak Federasyonu hem ülkemiz hem de şehrimiz için elzemdir. Kayak sporu ve Kış Turizmi nedeniyle şehrimizin yüksek menfaatlerini ilgilendiren bu konuda siyaset kurumunun da harekete geçerek elini taşın altına koymasını bekliyoruz."