Barodan Çocuk Hakları Günü etkinliği

Düzenlenen tiyatro etkinliğinde çocuklar yüz boyama, görsel şölen ve kazandıkları ödüllerle gönüllerince eğlendi. Baronun Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri AVM’yi gezenlere Çocuk Hakları Bildirgeleri dağıttı.

Her çocuğun sağlık ve eğitimde olduğu gibi diğer tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Baro Başkanı Talat Göğebakan, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamakta ve güvence altına almakta olduğuna değindi. Başkan Göğebakan şunları söyledi:

"Erzurum Barosu’nun bir Çocuk Hakları Komisonu var. Bu komisyon çocukların ne tür hakları var bunları anlatıp, kamuoyunu bilgilendiriyor. Herhangi bir yerde çocuklara karşı bir haksızlık olduğu zaman, aile içinde, sokakta veya başka bir mekanda Erzurum Barosu’nun avukatları onların yanında oluyor. Çocuklarımızın temel hak ve özgürlüklerini savunarak sahip çıkıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Baro olarak çocuklarımızın yanında olmak için her türlü çabayı göstereceğiz."

Çocuklara yapılacak en büyük hizmetin onları sevgi ve şefkatle yetiştirmek olduğunu hatırlatan Başkan Talat Göğebakan, tüm çocukların bir çiçek olduğunu belirterek, onlar için sevgi ve barış dolu bir yaşam dilediğini belirtti.