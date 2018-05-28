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28 Mayıs 2018 10:23

Başbakan Yardımcısı Akdağ, AFAD müdürleriyle bir araya geldi

Erzurum’da Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bugün Türkiye’de gerek afetlere hazırlık gerek afetlere müdahale konusunda belli bir noktaya gelmiş durumdayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, AFAD müdürleriyle bir araya geldi

28 Mayıs 2018 10:23


Erzurum AFAD Müdürlüğünce 13 ilden yetkililerin katılımıyla Müceldili Konağında düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Akdağ, AFAD kurulduktan sonra çok büyük değişiklikler yaşandığını ifade ederek, “Bugün Türkiye’de gerek afetlere hazırlık gerek afetlere müdahale konusunda belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Hem AFAD’ın kendi çalışmaları hem de AFAD’ın diğer kurumları koordine etme vazifesi olsun, şükürler olsun ki iyi çalışıyor. AFAD, bunu Türkiye’deki birçok deprem, sel, terör saldırıları, patlamalar ve heyelanlarda, yurt dışında da birçok faaliyette ne yapılması gerektiğini yerli yerine koyarak gösterdi. Sadece burada değil, bir şekilde Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda da en büyük yükü AFAD üstlendi ve mesele salimen bugüne kadar getirildi." diye konuştu.


İftar programına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ağrı, Ardahan, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van AFAD müdürleri katıldı.




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