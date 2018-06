Erzurum’da seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum’un Palandöken ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akdağ, AFAD ve TİKA’yı eleştiren İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’i bu düşüncesinden dolayı ayıpladığını belirtti. Her iki kurumun da uluslararası kuruluşlar tarafından dünyaya takdim edildiği bir kurum olduğunu, bu gibi söylemlerle yıpratılamayacağını ifade eden Akdağ, "Meral Akşener gerçekten Türkiye’yi hiç tanımadığını ve kulağına ne üflenirse o kulağına üflenen hususu kamuoyuna bağıra çağıra anlattığını görüyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız, Peygamber Efendimizin bir hadisi var; ’Bir kişiye yalan söylemek için her işittiğini etrafa saçması yeter’ buyuruyor. Gerçekten Meral hanım ne söylediğinin farkında değil. Mesela TİKA’nın harcadığı paralardan bahsediyor. Böyle milyar dolarlardan bahsediyor. Böyle bir bütçe yok. TİKA’da onun bahsettiğinin çok çok azı ama biz o mütevazi bütçeyle TİKA’mız Türkiye’nin bayrağını dört bir yanda dalgalandırıyor, Osmanlı’nın eserlerini ve vakıf eserlerini onarıyor. Hastaneler yapıyoruz bugün Somali’de, Sudan’da, Afrika’nın en mağdur iki ülkesi olan bu ülkelerde Afrika’nın en modern hastaneleri var TİKA’nın yaptığı. Filistin’de TİKA’nın yaptığı hastane var, hizmete girecek. Meral hanım TİKA’yla ilgili abuk sabuk şeyler söylemişse o kendisine bilgi getirenleri bir gözden geçirsin. Bu kadar saçma sapan bir iddia böyle gözbebeği kurum için kullanılamaz. AFAD Başbakanlık Acil Durum ve Yönetim Kurumudur ve Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan yardımcısı olarak da yaklaşık 9 aydır AFAD Başkanı bana bağlı olarak çalışıyor. AFAD, AK Parti döneminde 100 bine yakın afet konutu yapıp vatandaşlarımıza dağıtan bir kurumdur. Biz bu dönemde büyük depremler yaşadık Bingöl’de, Van’da. Bunun dışından birçok deprem yaşadık, su baskınları, seller, terör saldırıları, büyük kazalar, dağda kaybolan insanlar. Bunların hepsinin yardımına AFAD koşuyor. Böylesine milletin göz bebeği kurumu, Birleşmiş Milletlerin, hemen hemen dünyadaki uluslararası tüm kuruluşların takdirle dünyaya takdim ettiği kurumu töhmet altında bırakmak bir cumhurbaşkanı adayına yakışır mı? Ben kendisine bunu hiç yakıştıramadım. Söyleyeceği bir şey varsa çıksın bir isim söylesin, bir şey söylesin, biz devletiz gereğini yaparız. Böyle uyduruk iftiralarla, dedikodularla AFAD gibi kurumu Meral Akşener yıpratamaz. Kimi yıpratır, kendisini yıpratır sadece. Vatandaşlarımız o AFAD gömleğinin altındaki kahraman vatan evlatlarını bilmiyor mu. Yangın olmuş koşmuşlar, deprem olmuş koşmuşlar, günlerce belki çadırlarda yeterince su bulamamışlar ama milletine hizmet etmiş insanlar. AFAD’a gönüllü olarak çalışan bir dünya vatandaşımız var. Bu gönüllüğü artırmaya gayret ediyoruz. AFAD Filistin’e para toplamaya gayret ediyor ki Filistin’e, Kudüs’e yardım götürsün. Meral Akşener’i bundan dolayı ayıplıyorum. Elinde gerçek bilgi varsa bize versin gereğini yapalım, kamuoyuna açıklayacaksa kamuoyuna açıklasın ama böyle çamur at izi kalsın tarzı konuşmalar hem kendisine yakışmıyor ve açık söyleyeyim hem de kendisinin itibarını yiyip bitiriyor. TİKA da, AFAD da Türkiye’nin çok seçkin kurumlarından, bizim göz bebeğimiz kurumlarındandır. Yarın öbür gün Meral Akşener vakıflara bulaşsa şaşmam. O camilerimiz, bütün Osmanlı’dan, Selçuklu’dan kalan eserlerimiz AK Parti gelmeden önce hep perişanlık içindeydi. Bunlar hep AK Parti döneminde restore edildi, temizlendi. Bugün bir camiye girin, pırıl pırıl bulursunuz Türkiye’nin neresine giderseniz gidin. Meral Akşener ne söylediğini kulağı işiten bir cumhurbaşkanı adayı olmalıdır’’ şeklinde konuştu.