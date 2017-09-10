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10 Eylül 2017 15:18

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakanlı Müslümanlar için Erzurum’dan yardım istedi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Myanmar’daki katliamdan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar için AFAD ve Kızılay olarak başlattıkları kampanyaya Erzurumlu iş adamlarından destek istedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakanlı Müslümanlar için Erzurum’dan yardım istedi

10 Eylül 2017 15:18


Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, memleketi Erzurum’da özel bir otomotiv firmasının açılışına katıldı. Konuşmasında Arakanlı Müslümanlara da yer veren Akdağ, AFAD ve Kızılay olarak başlattıkları kampanyaya destek için Erzurumlu iş adamlarına da çağrıda bulundu. Arakanlı Müslümanlara üzüldüklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Arakan’la alakalı olarak üzülüyoruz. Bütün dünya ülkelerini vazifeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdık. Cumhurbaşkanımız onlarca devlet başkanı ile görüştü. Ama bunların ötesinde yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Biz AFAD ve Kızılay olarak bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyalarla önümüzdeki günlerde toplayacağımız meblağın Arakanlı kardeşlerimize, özellikle Bangladeş’e geçen, ihtiyacı olan kardeşlerimize bir şekilde aktaracağız. Biz AFAD olarak şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada da iş adamlarımız var. Erzurum’dan da inşallah Arakan’a ciddi bir destek çıkarmamız lazım” diye konuştu.


Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise Erzurumlulara teşekkür ederek, “Geleceğin 5 yılında Erzurum, Doğu Anadolu’nun, Ortadoğu’nun ve Kafkasların en büyük sanayi şehirlerinden bir tanesi olacaktır. Erzurum’u böyle bir yola soktuğu için ve bu yolda başarılı olacağına inandıkları için bütün Erzurumlulara teşekkür ederim” dedi.


Konuşmaların ardından açılışı yapılan otomotiv firması protokol tarafından gezildi.




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