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24 Şubat 2018 12:45

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Çocuk istismarı konusunda cezalarda ağırlaştırma yapılacak”

Erzurum’da katıldığı bir dizi ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Prof.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Çocuk istismarı konusunda cezalarda ağırlaştırma yapılacak”

24 Şubat 2018 12:45

Dr. Recep Akdağ çocuk istismarı konusunda ki cezalarda ağırlaştırma yapılacağını söyledi.


Doğrudan Bakanlarla bir özel temsilci gibi araya başka hiyerarşiyi sokmayan bir mekanizma oluşturarak çalıştıklarını ifade eden Akdağ, “Çok yoğun çalışan bir mekanizmamız var çalışmaların ilk ara raporunu bana dün takdim ettiler bugün, yarın ve pazartesi günü çok yoğun çalışacaklar. Pazartesi akşamı bakanlarımızla tekrar bir araya geleceğiz birkaç alanda bize hazırlıklarını takdim edecekler. Bunlardan birinci kanuni düzenlemeler cezalarda ağırlaştırmalar yapacağız hem toplum vicdanı hem bizim kendi düşüncelerimiz açısından bu gerekli ama şunu açıkça ifade etmek isterim. Sadece cezaları ağırlaştırarak bu meseleyi çözemeyiz. Dünya örnekleri bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bir taraftan çocuk istismarına sebep olan zalimlere cezalarını en ağır biçimde gerçekleştirecek düzenlemeleri yaparken diğer çalışmalarımıza da bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Çalışmalarımızda Bürokratlarla bakanlar arasında hiyararşiyi kaldırdık” diye konuştu.


Kapalı mekanlarda sigara içtirmeyeceğiz


Bağımlılıkla mücadele konusunda da konuşan Akdağ, “İlk iş uyuşturucuyla mücadele için stratejik belge hazırladık çok yoğun bir çalışma oldu bu bizim için aşağı yukarı sona geldik tahmini 10 günlük bir zamana ihtiyacımız var. Bağımlılıklar genellikle sigara ile başlıyor kapalı yerlerde kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanımı ile en küçük bir müsamaha gösteremeyiz gerek ikinci el dediğimiz yani içmeyenlerin etkilenmesi gerekse kapalı mekanlarda sigara içilirse gençlerin sigaraya kolay başlaması gibi sebepler yüzünden bu mücadeleyi kuvvetlendirerek devam edeceğiz. Bu konuda adaletli olmalıyız farklı iki kahvehanenin ya da gençlerin yeni tabiriyle kafenin varlığını düşünün bunların birinde dikkatli değerlendirme yapıp eğer diğerinde müsamaha gösterilirse büyük bir adaletsizlik olur dolayısıyla herkes şundan emin olsunlar önümüzdeki aylarda kapalı mekanlarda neresi olursa olsun sigara içtirmemeye kararlıyız” diye konuştu.


İttifaka diğer partiler de katılabilir


Milliyetçi Harekat Partisiyle yapılan ittifak konusunda değerlendirmelerde bulunan Akdağ, "Toplumun belirli alanlarda bir araya gelmesi önemlidir 15 Temmuz bize bunu gösterdi Afrin meselesine bakıyoruz Zeytin Dalı Harekatında bütün bir toplum bir araya gelebiliyor dolayısıyla partiler farklı farklı olabilir ama bir birine yakın düşünceleri olan özellikle belirli konularda müteakip kalmış olan partilerin ittifak yapmış olması milli iradenin meclise yansımasını daha da güçlendirecek. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında gerçekleşen ittifaka diğer partilerinde katılması mümkün olabilir biz hem Büyük Birlik Partisinden hem de Sadet Partisinden bu hususta bir ortak tavır bekliyoruz’’ diye konuştu.




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