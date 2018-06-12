Yapımı devam eden 2. etap inşaatı 2018 yılında tamamlanıp hizmete açılacak olan şehir hastanesinin külliyesinde 150 yataklı fizik tedavi, rehabilitasyon ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi de inşa edilecek.

Türkiye’nin tek tematik şehir hastanesi unvanını alacak olan Erzurum Şehir Hastanesi 1 milyar 500 milyon TL maliyetle tamamlanmış olacak. 12 bin metrekare kapalı alana sahip, 110 müşahade-muayene yatağı ve 110 yataklı medikal sığınak ile bölgenin en büyük acil servisine sahip olacak olan Erzurum Şehir Hastanesi hem solar güneş panelleriyle hem de trijenerasyon sistemi ile kendi elektriğini üretecek.

2. etap inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ hastanenin hızla tamamlanması için talimat verdi.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi için çok önemli bir konuma sahip olduğunu, bu sebepten yüksek teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesine ihtiyacı olduğunu ifade ederek "Bölge hastanesi olarak Erzurum’da Türkiye’nin ilklerinden birisini gerçekleştirmiştik, güzel bir bölge hastanesi yapmıştık. O gün için Türkiye’nin en mükemmel hastanelerinden birisiydi. Aradan geçen yaklaşık 10 yıl içerisinde hem bizim vizyonumuz daha gelişti. Bölgelerin büyükşehirlerinde şehir hastaneleri yapmaya başladık bunların büyük kısmını kamu özel ortaklığıyla yapıyoruz ama doğrudan bildiğimiz klasik ihale usulü yaptığımız hastanelerimiz de var. Erzurum bir önceki hastaneyi de bölge hastanesi olarak kullandığı için klasik usulü yapılan hastanelerden işletilen böylece şehir hastanelerine dönüştürülen hastanelerden biri örneğini temsil ediyor. Nihai olarak ikinci etapla birlikte Erzurum’da bin 300 yataklı bir hastane yapmış oluyoruz bir de bu yataklara ilaveten bölgeye ait adli psikiyatri hastanesi ve fizik tedavi hastanesi kamu özel şeklinde inşa edilecek. Böylece 2020 yılına vardığımızda bu bin 300 yatağı bin 550 yatağa çıkartmış olacağız" şeklinde konuştu.

Bir süre inşaat alanını gezen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ardından inşat işçileriyle ve kendisini takip eden basın mensuplarıyla fotoğraf çekildi.