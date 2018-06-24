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24 Haziran 2018 19:09

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Karaçoban’daki 2 kişinin öldüğü olayın seçimle bağlantısı yoktur”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum’un Karaçoban ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın seçimle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Karaçoban’daki 2 kişinin öldüğü olayın seçimle bağlantısı yoktur”

24 Haziran 2018 19:09


Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kopal Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Oy kullanma alanında bir silahlı saldırı gerçekleşiyor. Aslında şöyle bir hadise soruşturmaya konu olan. Bu olayın başlangıç sebebi 5 yıl öncesin de iki aileden karşılıklı iki kişinin öldürülmesiyle başlayan bir kan davası. Oy kullanma sonrası yine bu iki ailenin mensuplarından karşı karşıya gelenler oluyor ve karşılıklı silahlı çatışma çıkıyor. Bunun neticesinde de hayatını kaybedenler ve yaralılar var. Her iki aileden de hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bu işin üzücü tarafı ama başka bir üzünç tarafı da sosyal medyada ya da bazı basın yayın organlarında kasıtlı bir takım haberlerin yayılmış olmasıdır. Bu meselenin Cumhuriyet Başsavcımızın kamuoyuna basın açıklamasıyla ifade ettiği gibi bu olayın seçimle bir alakası olmadığı açıktır. Nitekim son paragrafı da Hınıs Cumhuriyet Başsavcısının dediği gibi tamamlanıyor. Soruşturma konu menfur olayın seçimlerle bir bağı bulunmadığı kan davası adli vaka” diye konuştu.




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