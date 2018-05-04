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04 Mayıs 2018 15:28

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Karayazı’da Kur’an kursu açılışına katıldı

Başbakan Yardımcısı Prof.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Karayazı’da Kur’an kursu açılışına katıldı

04 Mayıs 2018 15:28

Dr. Recep Akdağ, Ali Şeker Vakfı tarafından yaptırılan Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçeleri Kur’an kursu açılış törenine katıldı.


Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir dizi etkinliğe katılan Dr. Recep Akdağ, Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçeleri Kur’an kursunun açılış kurdelesini kesti.


Karayazı’da düzenlenen törene Dr. Akdağ’ın yanı sıra Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ali Şeker Vakfı Başkanı işadamı Ali Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.


Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vakıf Başkanı Ali Şeker, Kur’an kursunun bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında ilçeye yapılan yatırımları anlatarak Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde yoğun bir alt yapı yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Başkan Sekmen konuşmasının ardından yatırımlarından dolayı Vakıf Başkanı Ali Şeker’e çeşitli hediyeler takdim etti.


AK Parti milletvekilleri Taşkesenlioğlu ve Ilıcalı ise törende yaptıkları konuşmalarda hayır sahibi yatırımcılara teşekkür ederek, bölgede terörün etkisinin silindiğini ve AK Parti iktidarlarıyla bölge refahının artırıldığına dikkat çektiler.


Başbakan Yardımcısı Akdağ ise, yurt işi ve yurt dışında teröre yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, bölge insanının huzur ve refahı için yoğun çaba ortaya koyduklarını dile getirdi. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Akdağ, hayırsever işadamlarının yatırımlarına teşekkür etti.


Konuşmaların ardından törene katılan protokol 100 öğrenci kapasiteli kursun açılış kurdelesini birlikte kestiler.




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